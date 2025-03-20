Uzmanlar ne diyor; uyku süresinin bunamayla ilgisi var mı?
Dünya çapında bunama hastalığının giderek artıyorç. Dünya genelinde 55 milyondan fazla kişi bunama ile yaşıyor ve 2050 yılına kadar bu sayının 139 milyona çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bazı yaşam tarzı faktörlerinin bunama riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre bunama riskini artıran etkenler arasında fiziksel aktivite eksikliği, kontrolsüz diyabet, yüksek tansiyon, işitme kaybı, tütün ve alkol kullanımı yer alıyor. Son dönemde yapılan bazı çalışmalar, bozulmuş uyku düzenlerinin de bu riski artırabileceğini öne sürüyor. Ancak, çok fazla veya çok az uykunun etkisi konusunda kesin bir görüş birliği yok.