Uzmanlar ne diyor; uyku süresinin bunamayla ilgisi var mı?

UYKU SÜRESİ VE BUNAMA ARASINDAKİ BAĞLANTI

Büyük ölçekli araştırmalar, uyku süresinin aşırı yüksek veya düşük olmasının bilişsel bozulma ve bunama riskini artırabileceğini gösteriyor. Orta yaşlarda kısa uyku süresi ile daha yüksek bunama riski arasında ilişki olduğu belirtilirken, gece 9 saatten fazla uyumanın da nörodejenerasyon ve bunama ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.



Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco'daki bilim insanlarının yaptığı bir çalışma ise, uyku düzenini izlemek için uyku izleyicileri kullandıkları 733 kadında, aşırı şekerleme yapılmasının ve 24 saatlik uyku halinin artmasının bunama geliştirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Bu çalışma, Neurology dergisinde yayımlandı.





