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Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata

Gıda güvenliği uzmanları, gıdaların yenmesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmek için 'koklama testi' yapılmaması gerektiği konusunda uyardı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), son yayımladığı uyarıda, koklama testinin, zararlı ve hatta ölümcül olabilecek bakteriler barındıran gıdaları belirlemek için güvenilir bir yöntem olmadığını belirtti.

Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 1

FSA'nın yeni açıklamasına göre, gıdalar bazen son kullanma tarihi geçmiş olsa dahi görsel olarak düzgün ve hoş kokuyor olabilir. Ancak bu durum, gıdanın güvenli olduğu anlamına gelmez. Raporda, 'Gıdanın son kullanma tarihi geçtikten sonra bile görünüşü ve kokusu iyi olabilir, ancak görünmeyen veya koklanamayan zararlı bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmesine yol açabilir.' ifadelerine yer verildi.


DÜNYA HABERLERİ

Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 2

Yapılan bir ankette, İngiltere'deki kişilerin yaklaşık dörtte üçünün, süt ve yoğurdun güvenli olup olmadığını anlamak için koklama testi yaptığını, üçte ikisinin ise balık için aynı testi uyguladığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu alışkanlıkların tehlikeli olabileceğini vurguladı.


Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 3

FSA tarafından yapılan anket ayrıca, evde yemek yapanların yaptığı diğer tehlikeli gıda hijyeni hatalarını da gözler önüne serdi. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, son kullanma tarihi geçmiş süt, yoğurt ya da pişmiş et ürünlerini tüketeceklerini söyledi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 40'ı çiğ tavuk hazırlarken tavukları yıkamayı tercih ettiğini belirtti. FSA, çiğ tavuğu yıkamanın, zararlı bakterilerin eller ve yüzeylere yayılmasına sebep olabileceği konusunda uyardı.


Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 4

Ankete katılanların yüzde 94'ü, pembe renkli veya pembe sulu sosisleri asla yemeyeceğini belirtti. Ayrıca, büyük bir çoğunluk, yemek pişirmeden önce son kullanma tarihlerini kontrol ettiklerini söyledi. FSA, son tüketim tarihi geçen gıdaların bazen güvenli olabileceğini, ancak 'tavsiye edilen tüketim tarihi'nin gıda kalitesini belirttiğini ve bu tarihten sonra ürünün tadı ve dokusu bozulmuş olabileceğini vurguladı.


Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 5

GIDA ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARTIYOR

FSA'nın verilerine göre, İngiltere'de her yıl yaklaşık 2,4 milyon gıda zehirlenmesi vakası yaşanıyor. Bu, 2009'daki bir milyonluk tahminin iki katından fazla bir rakam. Gıda zehirlenmesi, özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ölümcül olabiliyor. FSA'nın verilerine göre, İngiltere'de son bir yılda yaşanan gıda zehirlenmesi salgınlarında E. coli'nin neden olduğu vakalar dikkat çekiyor. 2022'deki ölümcül E. coli salgını, kirli süpermarket sandviçleri ile ilişkilendirildi ve iki kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.


Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata - 6

FSA'nın verilerine göre, gıda zehirlenmesinin büyük bir kısmı dışarıda yemek yeme, dışarıdan alınan yiyecekler ve marketlerdeki marullardan kaynaklanıyor.

Uzmanlar gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini, koklama testinin ve benzeri alışkanlıkların tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Gıda güvenliği için her zaman son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması ve gıdanın doğru şekilde pişirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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