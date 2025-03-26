Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata

GIDA ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARTIYOR

FSA'nın verilerine göre, İngiltere'de her yıl yaklaşık 2,4 milyon gıda zehirlenmesi vakası yaşanıyor. Bu, 2009'daki bir milyonluk tahminin iki katından fazla bir rakam. Gıda zehirlenmesi, özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ölümcül olabiliyor. FSA'nın verilerine göre, İngiltere'de son bir yılda yaşanan gıda zehirlenmesi salgınlarında E. coli'nin neden olduğu vakalar dikkat çekiyor. 2022'deki ölümcül E. coli salgını, kirli süpermarket sandviçleri ile ilişkilendirildi ve iki kişinin ölümüne, 100'den fazla kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.





