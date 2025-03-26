Uzmanlar "ölümcül olabilir" diyor: Yemek hazırlarken herkesin yaptığı en riskli hata
Gıda güvenliği uzmanları, gıdaların yenmesinin güvenli olup olmadığını kontrol etmek için 'koklama testi' yapılmaması gerektiği konusunda uyardı. Gıda Standartları Ajansı (FSA), son yayımladığı uyarıda, koklama testinin, zararlı ve hatta ölümcül olabilecek bakteriler barındıran gıdaları belirlemek için güvenilir bir yöntem olmadığını belirtti.
FSA'nın yeni açıklamasına göre, gıdalar bazen son kullanma tarihi geçmiş olsa dahi görsel olarak düzgün ve hoş kokuyor olabilir. Ancak bu durum, gıdanın güvenli olduğu anlamına gelmez. Raporda, 'Gıdanın son kullanma tarihi geçtikten sonra bile görünüşü ve kokusu iyi olabilir, ancak görünmeyen veya koklanamayan zararlı bakteriler nedeniyle gıda zehirlenmesine yol açabilir.' ifadelerine yer verildi.