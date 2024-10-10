Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede
ABD’li yetkililer, Güneş’ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı. Yapılan uyarıda bu fırtınaların, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabileceği ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabiliceği belirtildi.
Yeni bir güneş fırtınası tehlikesi yaşanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "Mevcut beklenti, fırtınanın sabah veya öğle saatlerinde, Doğu Zaman Dilimi'nde etkisini göstereceği ve bir sonraki güne kadar sürebileceği yönünde." denildi.