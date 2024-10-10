Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede

ABD’li yetkililer, Güneş’ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alanın Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görülebilecek auroralara neden olabileceğini açıkladı. Yapılan uyarıda bu fırtınaların, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabileceği ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabiliceği belirtildi.

Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede - 1

Yeni bir güneş fırtınası tehlikesi yaşanıyor.  ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda, "Mevcut beklenti, fırtınanın sabah veya öğle saatlerinde, Doğu Zaman Dilimi'nde etkisini göstereceği ve bir sonraki güne kadar sürebileceği yönünde." denildi.

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Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede - 2

Güneş’ten fırlayan koronel kütle ejeksiyonu (CME), saatte 4 milyon kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerliyor. Bu durum nedeniyle, yetkililer G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtına uyarısında bulundu. G4 seviyesi, en yüksek fırtına seviyesi olan G5’in bir altı. Ancak fırtınanın tam şiddeti, çarpma anına kadar netleşmeyecek.

CME'ler Dünya'nın manyetosferine çarptığında, jeomanyetik fırtınalar oluşuyor. Bu fırtınalar, Dünya yörüngesindeki uyduları bozabilir ve radyo sinyalleri ile GPS sistemlerinde aksamalara neden olabilir. Ayrıca yine bu fırtınalar, elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilir.

Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede - 3

Fırtınaların etkisiyle, yörüngedeki yaklaşık 5 bin uydunun seviyesinin yeniden ayarlanması gerektiği kaydedildi. Fırtınalar, iyonosferi genişleterek uyduların yavaşlamasına ve yörüngeden sapmalarına neden olabiliyor. Yetkililer, bu tür auroraların en iyi şekilde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Dijital kameralar ve telefonlar, çıplak gözle görünmeyen auroraları görüntüleyebiliyor.

Uzmanlar uyardı, güneş fırtınası geliyor! Elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri tehlikede - 4

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır.

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