Uzmanlar uyardı: Kahveyi böyle içmek kilo aldırıyor

TikTok’ta paylaşılan bazı tariflerde kahvelere 33 grama kadar protein eklendiği görülüyor. Uzmanlara göre bu miktar, günlük önerilen seviyenin yüzde 70’inden fazlasına ulaşıyor. Clark, ayrıca bu içeceklerin rafine şeker, tatlandırıcı ve işlenmiş katkı maddeleriyle hazırlandığını, bu nedenle sağlığa faydadan çok zarar getirebileceğini belirtti.



Beslenme uzmanları, proteinin en sağlıklı şekilde et, süt ürünleri, yumurta, baklagiller ve sebzelerden alınması gerektiğini vurguluyor. Protein tozunun öğün yerine kullanılmaması gerektiğini söyleyen Clark, “Doğru bir öğün yemek, vitamin, mineral ve sağlıklı yağ alımını da garanti eder” diye konuştu.





