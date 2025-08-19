Uzmanlar uyardı: Kahveyi böyle içmek kilo aldırıyor
Sosyal medyada popüler hale gelen, kahveye protein tozu eklenerek hazırlanan içeceğin sağlık riskleri konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Bir shot espressoya protein tozu eklenip buzla servis edilerek yapılan bu içecek, kas gelişimini desteklediği ve enerji verdiği iddiasıyla yayılıyor. Ancak fitness uzmanı Adam Clark, bu trendin istenmeyen kilo alımına yol açabileceğini ve egzersiz programına uygun şekilde tüketilmediğinde zararlı olabileceğini söyledi.