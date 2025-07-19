Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

İngiliz uzmanlar, özellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığında erken teşhisin önemini vurguladı. Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bu hastalık, nadir durumlarda körlüğe neden olabiliyor.

Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 1

İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu (NHS) tarafından yapılan açıklamada, kızamığın hızla bulaşabilen bir hastalık olduğu ve doğrudan ciddi komplikasyonlara neden olabileceği vurgulandı. Son günlerde Liverpool’da bir çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybetmesi, hastalığa karşı endişeleri artırdı. Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) verilerine göre, 2025 yılındaki vakalar genel olarak azalma eğiliminde.

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Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 2

Bu yılın Mayıs ayında 128 doğrulanmış kızamık vakası bildirilirken, Haziran ayında bu sayı 69’a geriledi. Yılın ilk yarısında toplam vaka sayısı 529 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılında bildirilen 2 bin 911 laboratuvar onaylı vaka ile karşılaştırıldığında ciddi bir düşüşü işaret ediyor. 2024 rakamları, 2012’den bu yana en yüksek yıllık vaka sayısı olmuştu.

Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 3

Kızamığın erken belirtileri genellikle soğuk algınlığına benziyor. En sık görülen semptomlar arasında yüksek ateş, hapşırma, öksürük ve burun akıntısı gibi işaretler yer alıyor. Ancak hastalığın ilerleyen günlerinde ağız içinde küçük beyaz lekeler ve vücutta döküntü gibi daha karakteristik belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 4

Ağız içindeki küçük beyaz lekeler, yanakların iç kısmında ve dudakların arkasında birkaç gün boyunca kalabiliyor. Döküntü ise hastalığın ilk belirtilerinden birkaç gün sonra ortaya çıkıyor; önce yüz ve kulak arkasında başlıyor, ardından vücudun diğer bölgelerine yayılıyor. Kızamığa özgü bu döküntüler, genellikle kabarık ve birleşik lekeler şeklinde olup kaşıntı yapmıyor.

Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 5

Bu belirtiler tek başına genellikle tehlike oluşturmasa da, kızamık vücudun diğer organlarına yayılırsa ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle akciğerlere yayıldığında zatürreye neden olabiliyor. Daha nadir görülmekle birlikte, hastalık nöbetler, körlük ve menenjit gibi ağır komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor - 6

Yetkililer, erken teşhis ve aşılamanın kızamıkla mücadelede hayati öneme sahip olduğunun altını çiziyor.

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