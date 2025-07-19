Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor

İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu (NHS) tarafından yapılan açıklamada, kızamığın hızla bulaşabilen bir hastalık olduğu ve doğrudan ciddi komplikasyonlara neden olabileceği vurgulandı. Son günlerde Liverpool’da bir çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybetmesi, hastalığa karşı endişeleri artırdı. Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) verilerine göre, 2025 yılındaki vakalar genel olarak azalma eğiliminde.