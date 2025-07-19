Uzmanlar uyardı: Yaygın hastalık körlüğe neden olabilir, belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılıyor
İngiliz uzmanlar, özellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığında erken teşhisin önemini vurguladı. Belirtileri soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bu hastalık, nadir durumlarda körlüğe neden olabiliyor.
İngiltere Sağlık Hizmetleri Kurumu (NHS) tarafından yapılan açıklamada, kızamığın hızla bulaşabilen bir hastalık olduğu ve doğrudan ciddi komplikasyonlara neden olabileceği vurgulandı. Son günlerde Liverpool’da bir çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybetmesi, hastalığa karşı endişeleri artırdı. Ancak Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) verilerine göre, 2025 yılındaki vakalar genel olarak azalma eğiliminde.