Uzmanlar uyarıyor: Beyin hangi yaşta hızla yaşlanıyor?
Bilişsel gerileme, yaşlanmanın doğal bir parçasıdır ve genellikle 40'lı yaşlardan itibaren kendini gösterir. 50'li yaşların ortalarına gelindiğinde, hafıza ve dikkat problemleri yaşanabilir. Ancak uzmanlar, beyin sağlığını korumak ve zinde tutmak için alabileceğimiz önlemler olduğunu belirtiyor.
Yeni bir çalışma, bilişsel gerilemenin belirli yaşlarda hızlandığını ortaya koydu. 57, 70 ve 78 yaşları, beynin daha hızlı yaşlanmaya başladığı zirve noktaları olarak öne çıkıyor. Çalışma, bu yaşlardaki bilişsel değişimlerin yaşam tarzı ile ilişkili olduğunu vurguluyor.