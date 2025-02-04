Uzmanlar uyarıyor: Beyin hangi yaşta hızla yaşlanıyor?

78 YAŞINDA BEYİN NEDEN HIZLA YAŞLANIR?

78 yaşına geldiğinizde, beyin hacmi daha da küçülür ve beyne giden kan akışı azalır. Bu süreç, enflamasyonla bağlantılı proteinlerin birikmesine yol açar. Ancak bu dönemde de, beyin sağlığını korumak için eğitim ve yeni şeyler öğrenme önemli bir rol oynar.





