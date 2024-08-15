Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor
Sağlıklı besinler tüketmek genel sağlığınız içim önemlidir. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki yaratır. Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Vücut sağlığınız için sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanız gerekir. Bazı yiyecekler vücut için sağlıklı ve besleyicidir.