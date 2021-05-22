Uzmanlar yanıtladı: Çocukları corona virüse karşı aşılamak gerçekten gerekli mi?

Çocuklar, onlarca yıldır kızamık, kabakulak, çocuk felci, difteri, rotavirüs, çoklu menenjit türleri ve boğmaca gibi sayısız hastalığa karşı aşılanıyor. Bütün bu aşılar çocuklar yalnızca birkaç haftalıkken yapılmaya başlanıyor. Peki ya Covid-19 aşısı için durum ne?

ABD şimdiden 12 ile 15 yaşları arasındaki 600 bin çocuğu aşıladı. Önümüzdeki yıl daha da küçük çocukları aşılamak için yeterli güvenlik verisine sahip olmayı bekliyor. İngiltere ise Temmuz ayının sonuna kadar çocukları ilk dozla aşılamayı planlıyor. Ancak, yetişkinler çocukların aşılanması konusunda henüz uzlaşmış değil.