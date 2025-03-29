Uzmanlar Asya’yı yıkıp geçen depremi inceledi: Felakete götüren etkenleri tek tek anlattılar

FAYDA “ÇARPMA KAYMASI”

University College London'da (UCL) jeofizik ve iklim tehlikeleri alanında emekli profesör olan Bill McGuire, ilk depremden dakikalar sonra 6.7 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldiğini daha fazlasının beklenebileceğini söyledi.

Imperial College London'da (ICL) tektonik uzmanı olan Rebecca Bell, bunun Sagaing Fayı'nda yan yana bir "çarpma kayması" olduğunu öne sürdü.

Bu fay, batıdaki Hint tektonik plakasının Güneydoğu Asya'nın büyük bölümünü oluşturan Sunda plakasıyla buluştuğu yer. Ölçek ve hareket bakımından Kaliforniya'daki San Andreas Fayı'na benzer bir fay.

Bell, şunları söyledi: "Sagaing fayı çok uzun, 1200 kilometre ve çok düz. Fayın düz yapısı depremlerin geniş alanlarda kırılabileceği anlamına geliyor ve fayın kaydığı alan ne kadar büyükse deprem de o kadar büyük oluyor."

Bu tür durumlarda depremlerin özellikle yıkıcı olabileceğini sözlerine ekleyen Bell, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle, sismik enerjisinin yukarıdaki nüfuslu bölgelere ulaştığında çok az dağılmış olduğunu açıkladı.

Bell, bunun yüzeyde çok fazla sarsıntıya neden olduğunu söyledi.