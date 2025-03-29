Uzmanlar Asya’yı yıkıp geçen depremi inceledi: Felakete götüren etkenleri tek tek anlattılar
Myanmar'da meydana gelen, Çin ve Tayland'ı da vuran 7,7'lik depremde can kaybının 10 binleri bulacağını söyleyen uzmanlar, sallantıları analiz etti. Bilim insanları, depremin bu kadar büyük bir etki yaratmasının nedenlerini tek tek anlattı.
Uzmanlar Myanmar'da meydana gelen yıkıcı depremin on yıllardır ülkeyi vuran en şiddetli deprem olduğunu söylüyor. Ayrıca afet modellemelerinin binlerce kişinin ölebileceğini gösterdiğini belirtiyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan otomatik değerlendirmelerde, Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing kentinin kuzeybatısında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin, sarsıntıya bağlı ölümler ve ekonomik kayıplar için kırmızı alarmı tetiklediği belirtildi.