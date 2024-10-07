Uzmanlardan acil eylem çağırısı: Son 30 yılın en kötü sonuçları
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO), küresel su kaynaklarının durumuna ilişkin raporunda 2023'ün dünya nehirleri için son 30 yılın en kurak yılı olduğu duyuruldu. Raporda ayrıca dünya genelinde 3,6 milyar insanın yılda en az bir ay suya yeteri kadar erişemediği ve bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşmasının beklendiği bildirdi. 2023 senesi ayrıca, kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.
SON BEŞ YILDIR ORTALAMANIN ALTINDA
Veriler, 2023 yılında dünyadaki nehirlerin son 30 yılın en yüksek kuruma seviyesine ulaştığını ve küresel su rezervlerinin riske girdiğini ortaya koydu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) Küresel Su Kaynakları Durumu raporuna göre, son beş yıldır dünya genelinde nehir seviyeleri ortalamanın altında seyrederken, baraj gölleri de düşük seyretti.