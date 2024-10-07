Uzmanlardan acil eylem çağırısı: Son 30 yılın en kötü sonuçları

LA NİNA VE EL NİNO ETKİSİ

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre koşullar ayrıca 2023 ortasında La Niña'dan El Niño'ya geçişten de etkilendi.

Bunlar doğal olarak oluşan hava desenleridir; El Niño, doğu-orta ekvatoral Pasifik boyunca ortalamanın üzerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarını ifade ederken, La Niña bu bölgelerdeki periyodik soğumayı ifade eder.

Ancak bilim insanları, iklim bozulmasının bu hava olaylarının etkilerini daha da kötüleştirdiğini ve tahmin edilmesini daha da zorlaştırdığını söylüyor.