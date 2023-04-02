Uzmanlardan uyarı: Kuzey Kore'de nükleer hareketlilik arttı

Bununla birlikte, görüntülerin Yongbyon'daki 5 megavatlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve ELWR'nin etrafındaki bir destek binasının inşaatına başlandığını gösterdiği aktarıldı. Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisinin etrafında da muhtemelen kapasitesini arttırmak üzere yeni bir inşaat başlamıştı.