Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı
Bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan sıcak hava sistemiyle ilgili yeni bir araştırması var. Avrupa'daki geçişin 2 derece daha sıcak olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ülkeleri de artık daha sıcak hava şartlarına karşı farklı önlemler geliştirmesi için uyarıyor.
Dünya'daki aşırı sıcakların insan etkisinden bağımsız oluşması neredeyse imkansız. Ortaya çıkan bu sonuç, iklim krizlerini inceleyen World Weather Attribution araştırmasından.