Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı

Buna göre, sıcak hava dalgasının Kuzey Amerika'yı 2, Çin'i ise 1 derece daha az ısıtacağı ortaya çıktı. Ayrıca iklim krizi nedeniyle, Türkiye'yi de etkileyen Avrupa'daki sıcak hava dalgasının 2,5 derece daha sıcak geçtiği belirlendi.