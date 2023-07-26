Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı

Bilim insanlarının dünyayı etkisi altına alan sıcak hava sistemiyle ilgili yeni bir araştırması var. Avrupa'daki geçişin 2 derece daha sıcak olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ülkeleri de artık daha sıcak hava şartlarına karşı farklı önlemler geliştirmesi için uyarıyor.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 1

Dünya'daki aşırı sıcakların insan etkisinden bağımsız oluşması neredeyse imkansız. Ortaya çıkan bu sonuç, iklim krizlerini inceleyen World Weather Attribution araştırmasından.

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Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 2

Bilim insanları iklim krizinin dünyayı saran sıcak hava dalgası üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmacılar, bilgisayar simülasyonuyla sera gazlarının etkisini sanayi devrimi öncesi dönemle karşılaştırdı.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 3

Buna göre, sıcak hava dalgasının Kuzey Amerika'yı 2, Çin'i ise 1 derece daha az ısıtacağı ortaya çıktı.  Ayrıca iklim krizi nedeniyle, Türkiye'yi de etkileyen Avrupa'daki sıcak hava dalgasının 2,5 derece daha sıcak geçtiği belirlendi.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 4

Dünya, sanayi devrimi öncesi döneme göre de 1,1 derece daha sıcak. Fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımı böyle devam ederse; bu değerin 30 yılda 2 dereceyi bulması bekleniyor.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 5

Uzmanlar, ülkelerin daha yüksek sıcaklıklara da yeni hazırlıklarla, uyum sağlaması gerektiği görüşünde.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 6

Önlemler arasında, insanların ısıya dayanıklı evler inşa etmesi ve sıcaktan korunmak için soğuk merkezler oluşturması gibi öneriler var.

Uzmanlardan yeni iklim uyarısı: Ülkeler daha sıcak havaya uyum sağlamalı - 7

Bilim insanlarına göre, Avrupa'da geçen yılki sıcak hava dalgaları 61 binden fazla ek ölüme neden oldu.

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