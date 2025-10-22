Uzmanlardan yeni uyarı: Boyun çevresi, kalp ve diyabet riskini gösterebilir

İngiltere’deki Kingston Üniversitesi’nden iki akademisyen, doktorların hastalarının sağlık risklerini değerlendirirken artık boyun çevresini ölçmesi gerektiğini söylüyor.

DailyMail'de yer alan bir habere göre; Biyokimya Profesörü Ahmed Elbediwy ve Genetik ve Mikrobiyoloji Profesörü Nadine Wehida, boyun kalınlığının yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Daha önce risk değerlendirmelerinde vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel-kalça oranı temel ölçütler olarak kabul ediliyordu. Ancak uzmanlara göre, boyun çevresi vücuttaki yağ dağılımı hakkında daha doğrudan bilgi veriyor.

“BOYUN ÇEVRESİ, GİZLİ YAĞLANMANIN GÖSTERGESİ OLABİLİR”

Araştırmacılar, erkeklerde 43 cm, kadınlarda 35,5 cm ve üzerindeki boyun ölçülerinin sağlık açısından riskli kabul edildiğini söylüyor.
Dr. Elbediwy, “Ölçüm sadece birkaç saniye sürüyor. Bandı boynun en dar kısmına sarın, sıkı ama rahatsız etmeyecek şekilde tutun,” diyor.

Uzmanlar, boyun kalınlığının özellikle üst vücut yağlanması ve viseral yağ birikimi hakkında bilgi verdiğini; bunun da kalp ritmi, kan şekeri ve kolesterol dengesini etkileyebileceğini aktarıyor.

“Boynunuz bu eşiklerin üzerindeyse paniğe kapılmanıza gerek yok, ancak dikkate almanızda fayda var,” diye yazıyorlar The Conversation platformunda yayımlanan makalelerinde.

UYKU APNESİ VE KALP HASTALIKLARI

Çalışmalar, geniş boyun çevresinin obstrüktif uyku apnesi (OSA) adı verilen tehlikeli bir uyku bozukluğuyla ilişkili olabileceğini de ortaya koyuyor. OSA, uyku sırasında nefesin geçici olarak durmasına neden olarak kalp krizi riskini artırabiliyor.

2019’da yapılan bir araştırma, kalın boyunlu bireylerde yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluklarının daha yaygın olduğunu göstermişti. Uzmanlara göre bu durum, felç ve kalp yetmezliği riskini de artırıyor.


YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ FARK YARATABİLİR

Elbediwy ve Wehida, düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin boyun çevresini azaltarak kalp sağlığını iyileştirebileceğini söylüyor.
Koşu, yüzme ve bisiklet gibi kardiyovasküler aktivitelerin üst vücut yağını azaltabileceğini; kaliteli uykunun ise metabolik düzenlemeyi desteklediğini belirtiyorlar.

Uzmanlar ayrıca, bakliyat, meyve ve sebzelerden zengin bir diyetin, fazla kalori almadan temel besinleri sağladığını vurguluyor.

