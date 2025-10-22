Uzmanlardan yeni uyarı: Boyun çevresi, kalp ve diyabet riskini gösterebilir

UYKU APNESİ VE KALP HASTALIKLARI

Çalışmalar, geniş boyun çevresinin obstrüktif uyku apnesi (OSA) adı verilen tehlikeli bir uyku bozukluğuyla ilişkili olabileceğini de ortaya koyuyor. OSA, uyku sırasında nefesin geçici olarak durmasına neden olarak kalp krizi riskini artırabiliyor.



2019’da yapılan bir araştırma, kalın boyunlu bireylerde yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluklarının daha yaygın olduğunu göstermişti. Uzmanlara göre bu durum, felç ve kalp yetmezliği riskini de artırıyor.





