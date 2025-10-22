Uzmanlardan yeni uyarı: Boyun çevresi, kalp ve diyabet riskini gösterebilir
İngiltere’deki Kingston Üniversitesi’nden iki akademisyen, doktorların hastalarının sağlık risklerini değerlendirirken artık boyun çevresini ölçmesi gerektiğini söylüyor.
DailyMail'de yer alan bir habere göre; Biyokimya Profesörü Ahmed Elbediwy ve Genetik ve Mikrobiyoloji Profesörü Nadine Wehida, boyun kalınlığının yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.
Daha önce risk değerlendirmelerinde vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel-kalça oranı temel ölçütler olarak kabul ediliyordu. Ancak uzmanlara göre, boyun çevresi vücuttaki yağ dağılımı hakkında daha doğrudan bilgi veriyor.