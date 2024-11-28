Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var

Araştırmacılar, dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın uzun süreli Covid geçirdiğini söylüyor. Bu durum hastalar ve toplum üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Yeni bir çalışmaya göre, uzun süreli Covid semptomlarını başarıyla tedavi edebilecek tek bir tedavi var. İşte bilim insanlarının uzun süreli Covid'den kurtulmak için önerdiği bazı tedavi yöntemleri...

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 1

Yeni bir araştırma, uzun süreli Covid semptomlarını başarıyla tedavi edebilecek tek tedavi yönteminin bulunduğunu ortaya çıkardı.

Kanadalı bilim insanları, konuşma terapileri ile fiziksel ve ruhsal rehabilitasyonun virüse yakalanan kişilerde "semptomları iyileştirdiğini" buldu.

DÜNYA HABERLERİ

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 2

HER 10 KİŞİDEN 1'İ UZUN SÜRELİ COVID GEÇİRİYOR

ABD'li yetkililer, virüse yakalanan her on kişiden birinin uzun süreli Covid geçirdiğini aktarıyor.

Semptomların ise uzun zamandır yorgunluktan nefes darlığına, kas ve eklem ağrılarına kadar geniş bir yelpazede olduğu düşünülüyordu.

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 3

COVID TEDAVİSİNDE "BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ" YÖNTEMİ

Araştırmacılar, bu rahatsızlığa sahip 3 bin 695 hastayı içeren 24 ayrı denemenin bulgularını değerlendirdi.

British Medical Journal'da yayınlanan makaleye göre, uzun süreli Covid hastalarında bilişsel davranışçı terapi programının uygulanması iyileşmeyi hızlandırıyor.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), insan davranışını etkileyen düşüncelerin ve inançların nasıl değiştirilebileceği üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir. 

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 4

Ayrıca bir ay süreyle haftada üç ila beş kez yapılan egzersizin fiziksel iyileşmeyi hızlandırdığı da bulundu.

Ancak hem bilişsel davranışçı terapinin hem de fiziksel ve ruhsal rehabilitasyonun "zorlu bir süreç olabileceği" belirtiliyor.

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 5

İYİLEŞMELERİ 2 YIL SÜRÜYOR

Uzun Covid hastalarının yalnızca yüzde 7 ila yüzde 10'unun uzun Covid geliştirdikten iki yıl sonra tamamen iyileştiği aktarıldı.

Uzun Covid, hastaların refahını ve benlik duygusunu, ayrıca çalışma, sosyalleşme, başkalarına bakma, ev işlerini yönetme ve toplum faaliyetlerine katılma yeteneklerini önemli ölçüde etkiliyor.

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 6

UZUN COVID GİZEMİNİ KORUYOR

Uzun Covid hastaları genellikle çalışma saatlerini azaltmak zorunda kalıyor ve dörtte biri çalışmaya devam etmek için iş dışındaki faaliyetlerini sınırlandırıyor.

Rapor, uzun Covid'in tedavileri, teşhisleri, biyolojik mekanizmaları, ekonomik ve sosyal etkileri konusunda çok daha fazla araştırma yapılmasını talep ediyor.

Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var - 7
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