Uzun süreli Covid'in tedavisi bulundu! Tek bir çözümü var
Araştırmacılar, dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın uzun süreli Covid geçirdiğini söylüyor. Bu durum hastalar ve toplum üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Yeni bir çalışmaya göre, uzun süreli Covid semptomlarını başarıyla tedavi edebilecek tek bir tedavi var. İşte bilim insanlarının uzun süreli Covid'den kurtulmak için önerdiği bazı tedavi yöntemleri...
Yeni bir araştırma, uzun süreli Covid semptomlarını başarıyla tedavi edebilecek tek tedavi yönteminin bulunduğunu ortaya çıkardı.
Kanadalı bilim insanları, konuşma terapileri ile fiziksel ve ruhsal rehabilitasyonun virüse yakalanan kişilerde "semptomları iyileştirdiğini" buldu.