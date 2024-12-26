"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı

Wegovy ve Mounjaro gibi aşılar için patlayan pazar, çevrimiçi eczaneler arasında bir fiyat savaşını tetikledi ve cadde zincirleri bile artan talepten para kazandı.

Geçtiğimiz ay bir ilaç şirketi, aşının küresel satışlarının yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 48 artarak 1,94 milyar sterline ulaştığını ve beklentileri aştığını açıkladı.

Ancak İngiliz The Guardian gazetesinin İngiltere'de tıbbi reklamları düzenleyen denetleme kurumunun raporları üzerine yaptığı bir inceleme, birçok online eczanenin İngiltere'de sadece reçeteyle satılan ilaçların nasıl pazarlanabileceğini düzenleyen katı kuralları çiğnediğini gösteriyor.