"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı

Uzmanların “vahşi batı” ilaç satış endüstrisi olarak tanımladıkları bir uygulamada, kilo verdirici iğneler genellikle yasadışı promosyonlar yoluyla İngiliz tüketicilere agresif bir şekilde pazarlanıyor. Reklam Standartları Kurumu (ASA) zayıflama iğnelerinin pazarlanmasıyla ilgili bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 1

Wegovy ve Mounjaro gibi aşılar için patlayan pazar, çevrimiçi eczaneler arasında bir fiyat savaşını tetikledi ve cadde zincirleri bile artan talepten para kazandı.

Geçtiğimiz ay bir ilaç şirketi, aşının küresel satışlarının yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 48 artarak 1,94 milyar sterline ulaştığını ve beklentileri aştığını açıkladı.

Ancak İngiliz The Guardian gazetesinin İngiltere'de tıbbi reklamları düzenleyen denetleme kurumunun raporları üzerine yaptığı bir inceleme, birçok online eczanenin İngiltere'de sadece reçeteyle satılan ilaçların nasıl pazarlanabileceğini düzenleyen katı kuralları çiğnediğini gösteriyor.

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"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 2

BOŞLUKLARI KULLANIYORLAR

İngiltere’de zayıflama hapları gibi sadece reçeteyle satılan ilaçların (POM) doğrudan halka reklamının yapılması yasa dışı.

Ancak bir araştırmaya göre süpermarketler, enjeksiyonları içeren ve belirgin bir şekilde öne çıkaran kilo verme “hizmetleri” için indirim fırsatlarının reklamını yaparak kurallardaki boşlukları kullanıyor.

İlaç reklamlarından sorumlu düzenleyici kurum, Nisan 2023'ten bu yana her ay zayıflama ilaçlarının çevrimiçi reklamlarına yönelik şikayetleri onayladı.

Reklam Standartları Kurumu (ASA) zayıflama iğnelerinin pazarlanmasıyla ilgili bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 3

DÜZENLİ OLARAK MEKTUPLAR YAZILDI

The Guardian'ın İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından hazırlanan raporları incelemesi, birçok online eczanenin kilo verme tedavisi arayan müşterileri çekmek amacıyla kuralları ihlal ettiğini ortaya koydu.

Düzenleyici kurum, aşılarda indirimli fiyat ve çoklu alım fırsatlarının reklamını yapan çevrimiçi eczanelere düzenli olarak mektup yazarak promosyonları nedeniyle onları kınadı ve satıcıya kilo verme enjeksiyonlarının uygunluğunun “konsültasyona dayalı profesyonel bir reçete kararı olması gerektiğini” hatırlattı.

"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 4

19 İHLAL ONAYLANDI

Reklam Uygulama Komitesi'nin 2021'de sadece reçeteyle satılan zayıflama tedavilerinin reklamına ilişkin bir yaptırım bildirimi yayınlamasına rağmen, bu tür ihlallerin arttığı görüldü.

Örneğin 2019'da MHRA tarafından hiçbir şikayet onaylanmamış ve 2020'de sadece dört web sitesi kınanmışken, MHRA 2023'te bu tür 27 ihlali ve 2024'ün ilk dokuz ayında 19 ihlali onayladı.

"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 5

Nisan 2023'ten itibaren, MHRA'nın web sitelerinden, bu tür amaçlar için ruhsatlandırılmamış ilaçların reklamları da dahil olmak üzere, sadece reçeteyle satılan ilaçların reklamlarını kilo verme bağlamında değiştirmelerini istemediği bir ay bile geçmedi.

MHRA'nın sağlık hizmetlerinde kalite ve erişimden sorumlu geçici icra direktörü Julian Beach, MHRA'nın reçeteli zayıflama ilaçlarının halka yasadışı bir şekilde tanıtılmasıyla ilgili endişeleri çok ciddiye aldığını söyledi.

Beach, “POM'ların halka reklamının yapıldığı iddiasıyla aldığımız şikayetleri değerlendiriyor, her vakayı kendi esasına göre inceliyor ve uygun olduğu durumlarda diğer düzenleyici kurumlarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

"Vahşi batı": Zayıflama iğnelerindeki patlama için soruşturma hazırlığı - 6
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