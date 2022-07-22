Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var

Bununla birlikte, kaplanlar nüfusu artmalarına rağmen hala nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasın yer alıyor. Başlıca tehditleri ise kaplanların kaçak olarak avlanması, avlarının avlanması ile tarım ve insan yerleşimi nedeniyle habitat yıkımı oluşturuyor.