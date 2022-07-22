Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 14:00
Doğadaki vahşi kaplanların sayısının önceden düşünülenden yüzde 40 oranında daha fazla olduğu belirtildi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), kaplan nüfusunun istikrarlı bir şekilde arttığını belirterek, koruma çalışmalarının sonuç verdiğini açıkladı.
Merkezi İsviçre’de bulunan kuruluşun yayınlanan raporunda, “Vahşi doğada, 3 bin 726 ila 5 bin 578 arasında vahşi kaplan olduğu düşünülüyor. Son rakam, 2015'teki değerlendirmeye göre yüzde 40 daha fazla” denildi.
Bununla birlikte, kaplanlar nüfusu artmalarına rağmen hala nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasın yer alıyor. Başlıca tehditleri ise kaplanların kaçak olarak avlanması, avlarının avlanması ile tarım ve insan yerleşimi nedeniyle habitat yıkımı oluşturuyor.
IUCN, "Korunan alanları genişletmek ve birbirine bağlamak, etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak ve kaplan habitatlarında ve çevresinde yaşayan yerel topluluklarla birlikte çalışmak, türleri korumak için kritik öneme sahiptir” açıklamasını yaptı.
Diğer taraftan, kaplan sayılarının yeniden değerlendirilmesi, IUCN'nin nesli tükenme risklerini değerlendiren bitkilerin, hayvanların ve mantarların küresel koruma statüsüne ilişkin dünyanın en kapsamlı bilgi kaynağı olan tehdit altındaki türlerin "kırmızı listesini" güncellemesiyle geldi.
Göçmen kral kelebeği, küresel ısınma ve habitat tahribatı nedeniyle kırmızı listeye son giren hayvan oldu. Bunun yanı sıra, hayatta kalan tüm mersin balığı türlerinin artık barajlar ve kaçak avlanma nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
IUCN genel müdürü Bruno Oberle, "Son kırmızı liste, binlerce kilometre boyunca göç eden kral kelebeklerinin eşsiz manzarası gibi doğanın harikaları çok yakında kaybedebileceğimizi gösteriyor" dedi.