Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN)yeni raporuna göre nesli tükenmekte olan bir tür olmaya devam etseler de, vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var. Kaplanların toplam sayısı yaklaşık 6 bin olarak açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 14:00

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 1

Doğadaki vahşi kaplanların sayısının önceden düşünülenden yüzde 40 oranında daha fazla olduğu belirtildi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), kaplan nüfusunun istikrarlı bir şekilde arttığını belirterek, koruma çalışmalarının sonuç verdiğini açıkladı. 

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 2

Merkezi İsviçre’de bulunan kuruluşun yayınlanan raporunda, “Vahşi doğada, 3 bin 726 ila 5 bin 578 arasında vahşi kaplan olduğu düşünülüyor. Son rakam, 2015'teki değerlendirmeye göre yüzde 40 daha fazla” denildi. 

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 3

Bununla birlikte, kaplanlar nüfusu artmalarına rağmen hala nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasın yer alıyor. Başlıca tehditleri ise kaplanların kaçak olarak avlanması, avlarının avlanması ile tarım ve insan yerleşimi nedeniyle habitat yıkımı oluşturuyor.

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 4

IUCN, "Korunan alanları genişletmek ve birbirine bağlamak, etkin bir şekilde yönetilmelerini sağlamak ve kaplan habitatlarında ve çevresinde yaşayan yerel topluluklarla birlikte çalışmak, türleri korumak için kritik öneme sahiptir” açıklamasını yaptı.

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 5

KIRMIZI LİSTE GÜNCELLENDİ

Diğer taraftan, kaplan sayılarının yeniden değerlendirilmesi, IUCN'nin nesli tükenme risklerini değerlendiren bitkilerin, hayvanların ve mantarların küresel koruma statüsüne ilişkin dünyanın en kapsamlı bilgi kaynağı olan tehdit altındaki türlerin "kırmızı listesini" güncellemesiyle geldi.

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 6

Göçmen kral kelebeği, küresel ısınma ve habitat tahribatı nedeniyle kırmızı listeye son giren hayvan oldu.  Bunun yanı sıra, hayatta kalan tüm mersin balığı türlerinin artık barajlar ve kaçak avlanma nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Vahşi doğada daha önce düşünülenden yüzde 40 daha fazla kaplan var - 7

IUCN genel müdürü Bruno Oberle, "Son kırmızı liste,  binlerce kilometre boyunca göç eden kral kelebeklerinin eşsiz manzarası gibi doğanın harikaları çok yakında kaybedebileceğimizi gösteriyor" dedi.

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