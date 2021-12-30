Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü

"NADİR BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Chester hayvanat bahçesinin alt omurgalılar ve omurgasızlar küratörü Dr. Gerardo Garcia, başarılı bir şekilde yeniden doğaya bırakılmanın, türlerin korunması savaşında önemli bir an olduğunu söyledi:

"Bu karizmatik küçük balığın kurtarılmasına yardımcı olmak gerçek bir ayrıcalık ve bu, korumacıların beceri ve uzmanlığıyla, türlerin bulundukları ortamlardan geri dönebileceklerini gösteriyor. Doğanın küresel olarak insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde yok olma hızının artmasıyla birlikte, bu nadir bir başarı öyküsüdür. Artık Meksika'da bu hassas balık türlerini kurtarmak açısından neyin işe yaradığına dair bir planımız var ve şimdiden bir sonrakine geçtik. Altın skiffia için yeni bir kurtarma görevi çoktan başlamış durumda."