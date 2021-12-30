Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü

İnsan faaliyetleri ve küresel ısınma dünyayı her geçen gün sona sürüklerken, bilim insanları tarafından yapılan bir koruma projesi küçük bir adımın doğada büyük bir değişim sağlayabileceğini kanıtladı. Meksika'da yaklaşık 20 yıl önce vahşi doğada soyu tükenen tekila balığı, titizlikle yapılan bir çalışmanın sonucunda anayurduna geri döndü. Uzmanlar, bunun nadir bir başarı öyküsü olduğunu belirterek, soyu tükenen diğer hayvanlar için yeni bir projeye başladıklarını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 30.12.2021 - 16:50 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 17:25

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 1

Vahşi doğada neslinin tükendiği ilan edilen tekila balığı, İngiltere’deki Chester hayvanat bahçesindeki bir akvaryumda yetiştirildikten sonra anavatanı 'ya yeniden gönderildi.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 2

2003 YILINDA VAHŞİ YAŞAMDA SOYU TÜKENDİ

7 santimetreden fazla büyümeyen tekila balığının (Zoogoneticus tequila) nesli, istilacı egzotik balık türlerinin ortaya çıkması ve su kirliliği nedeniyle 2003 yılında vahşi yaşamda tükendi.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 3

Adını doğal yaşam alanının kuzeyinde beliren Tekila yanardağından alan tür, 1990 yılında Meksika'nın güney batısındaki Jalisco'daki Teuchitlan Nehri'nde keşfedilmişti.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 4

BİN 500'DEN FAZLA BALIK ANAYURDUNA BIRAKILDI

Chester hayvanat bahçesindeki çevreciler ve Meksika Michoacana Üniversitesi, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)  adlı kurumla iş birliği yaparak, bin 500’den fazla balığı nehre bıraktı.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 5

ÇOĞALMAYA BAŞLADILAR

Son çalışmalar girişimin başarıyla sonuç verdiğini ve balıkların Teuchitlan'da çoğalmaya başladığını doğruladı. Uzmanlar, şu anda devam etmekte olan bir diğeri balık olan  altın skiffia (Skiffia francesae) için bir kurtarma göreviyle birlikte, nesli tehlikede olan diğer balık türlerinin gelecekte yeniden getirilmesi için bir plan oluşturduklarını açıkladı.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 6

Meksika Michoacana Üniversitesi'nden Prof. Dr.  Omar Dominguez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Soyu tükenmiş bir balık türü ilk kez Meksika'da başarıyla yeniden tanıtıldı. Bu, nesli tükenen ve tehdit alında olan hayvanların korunması için önemli emsal teşkil eden bir projedir” diye konuştu. 

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 7

10 BALIKTAN KOLONİYE

Diğer taraftan, koruma projesinin başladığı 1998 yılında,  Meksika Michoacana Üniversitesi’nin sucul biyoloji birimi, Chester hayvanat bahçesinden beş çift balık aldı. Bu 10 balık, üniversitenin laboratuvarında, uzmanların önümüzdeki 15 yıl boyunca yakından izlediği yeni bir koloni kurdu.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 8

Tekila balıkları, anayurtları olan Teuchitlan Nehri'ne bırakılmadan önce koloniden 40 erkek ve 40 dişi balık üniversitedeki büyük, yapay göletlere bırakıldı. Bu onları dalgalanan su, potansiyel rakipler, parazitler, kuşlar, kaplumbağalar ve yılanlar gibi yırtıcı hayvanlarla karşılaşacakları yarı doğal bir ortama maruz bıraktı. Dört yıl sonra, bu popülasyonun 10 bin balığa yükseldiği görüldü.

Vahşi doğada nesli tükenen tekila balığı 20 yıl sonra anayurduna geri döndü: Nadir bir başarı öyküsü - 9

"NADİR BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ"

Chester hayvanat bahçesinin alt omurgalılar ve omurgasızlar küratörü Dr. Gerardo Garcia, başarılı bir şekilde yeniden doğaya bırakılmanın, türlerin korunması savaşında önemli bir an olduğunu söyledi:

"Bu karizmatik küçük balığın kurtarılmasına yardımcı olmak gerçek bir ayrıcalık ve bu, korumacıların beceri ve uzmanlığıyla, türlerin bulundukları ortamlardan geri dönebileceklerini gösteriyor. Doğanın küresel olarak insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde yok olma hızının artmasıyla birlikte, bu nadir bir başarı öyküsüdür. Artık Meksika'da bu hassas balık türlerini kurtarmak açısından neyin işe yaradığına dair bir planımız var ve şimdiden bir sonrakine geçtik. Altın skiffia için yeni bir kurtarma görevi çoktan başlamış durumda."

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