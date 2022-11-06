Vahşice öldürülen savaşçı 660 yıl sonra geri döndü: Balta ile yüzü yarıldı

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

1361'de yılında çoğu paralı asker olan yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir Danimarka kuvveti büyük bir katliam erçekleştirdi .Visby Muharebesi Gotland adasındaki Visby kasabası yakınlarında, Danimarka kralının güçleri ile Gutnish ülke yeomenleri arasında yapıldı.

Kazılara göre, en az üçte biri çocuk veya yaşlı olan neredeyse 2 bin köylü bu katliamda öldü. Bunların arasında, ağzı baltayla ezilen, sol gözünün üstünde yaralar bulunan savaşçı da vardı.