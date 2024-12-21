Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar

Amerika'da grip sezonu bu yıl erken başladı. Geçen hafta 13 eyalet, yüksek ya da çok yüksek düzeyde grip benzeri hastalık bildirdi. Hastalık Önleme Merkezleri'ne göre, grip aşısı olabilecek yaşta olan ve aşı durumları bilinen hayatını kaybeden çocukların yüzde 80'i tam olarak aşılanmamıştı. Doktorlar, hastalık mevsimine dair bilinenleri anlattı.

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 1

Sağlık yetkilileri ABD'de grip sezonunun başladığını ve ülkenin büyük bölümünde vakaların arttığını açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) laboratuar testleri ve acil servis ziyaretleri de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerde keskin artışlar kaydetti.

CDC'den Alicia Budd, “Son birkaç haftadır oldukça istikrarlı bir hızla artıyor. Yani evet, şu anda kesinlikle grip mevsimindeyiz” dedi.

Geçen hafta 13 eyalet, yüksek ya da çok yüksek düzeyde grip benzeri hastalık bildirdi.

Bu sayı bir önceki haftanın yaklaşık iki katı oranında.

DÜNYA HABERLERİ

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 2

HASTALARIN DÖRTTE BİRİNDE SEMPTOM VAR

Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. William Schaffner, bunlardan birinin Nashville bölgesinde hastalıkların arttığı Tennessee olduğunu söyledi.

Schaffner, “Grip artıyordu, ancak sadece bu son hafta patladı” dedi. Hastalık eğilimlerinin bir göstergesi olarak hizmet veren yerel bir klinikte, hastaların dörtte birinin grip semptomları gösterdiğini sözlerine ekledi.

Louisiana da bir başka “erken” sıcak nokta.

Enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr. Catherine O'Neal, “Tam da bu hafta, insanların grip nedeniyle dışarıda olduğu bir dönüm noktası oldu. Ebeveynlerin 'Grip yüzünden işe gelemiyorum' ve 'Nereden grip testi yaptırabilirim?' dediğini duyuyorsunuz” diye konuştu.

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 3

BEBEKLER VE YAŞLILAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Elbette ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer grip benzeri semptomlara neden olan bir dizi madde var.

Bunlardan biri COVID-19.

Bir diğeri ise soğuk algınlığı benzeri semptomların yaygın bir nedeni olan ancak bebekler ve yaşlılar için tehlikeli olabilen RSV veya solunum sinsityal virüsü.

En son CDC verileri, COVID-19 hastaneye yatışlarının yaz aylarından bu yana azaldığını gösteriyor. CDC atık su verilerine göre, COVID-19 aktivitesi ulusal çapta orta düzeyde, ancak Orta Batı'da yüksek.

RSV hastaneye yatışları ise gripten önce artmaya başladı ve şimdi dengelenme belirtileri gösteriyor, ancak grip için kabullerden biraz daha yaygın olmaya devam ediyor.

Atık su verilerine göre genel olarak RSV aktivitesi ülke genelinde düşük, ancak Güney'de yüksek.

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 4

28 BİN ÖLÜM YAŞANDI

CDC, grip sezonunun başlangıcını, hastanelerdeki ve doktor muayenehanelerindeki hastaların laboratuar sonuçlarını ve taburcu edilirken grip teşhisi konulan acil servis ziyaretlerinin yüzdesini içeren çeşitli göstergelere dayanarak ilan etti.

Budd, hiçbir grip türünün baskın görünmediğini ve grip aşısının ne kadar iyi bir eşleşme olacağını bilmek için sezonun çok erken olduğunu söyledi.

Geçen kış grip sezonu genel olarak “ılımlı” olarak değerlendirildi, ancak uzun sürdü. 21 haftalık süreçte gribe bağlı 28 bin ölüm yaşandı.

Bu süreç çocuklar için alışılmadık derecede tehlikeliydi ve 205 pediatrik ölüm rapor edildi. Bu sayı, geleneksel bir grip sezonu için şimdiye kadar bildirilen en yüksek rakam oldu.

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 5

ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ AŞILANMAMIŞTI

Budd, sezonun uzun sürmesinin büyük olasılıkla bir etken olduğunu söyledi. Bir diğer faktör de grip aşılarının yetersizliğiydi.

CDC'ye göre, grip aşısı olabilecek yaşta olan ve aşı durumları bilinen ölen çocukların yüzde 80'i tam olarak aşılanmamıştı.

Çocuklar için aşılama oranları bu yıl daha da düşük. 7 Aralık itibariyle yetişkinlerin yaklaşık yüzde 41'i grip aşısı yaptırdı. Bu oran geçen yılın aynı dönemindeki oranla benzer.

CDC verilerine göre bu oran çocuklar için de aynı, ancak çocuklar için bu oran bir yıl önce yüzde 44'ünün grip aşısı olduğu döneme göre düşüş gösterdi.

Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar - 6
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