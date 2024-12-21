Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar

BEBEKLER VE YAŞLILAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR

Elbette ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer grip benzeri semptomlara neden olan bir dizi madde var.

Bunlardan biri COVID-19.

Bir diğeri ise soğuk algınlığı benzeri semptomların yaygın bir nedeni olan ancak bebekler ve yaşlılar için tehlikeli olabilen RSV veya solunum sinsityal virüsü.

En son CDC verileri, COVID-19 hastaneye yatışlarının yaz aylarından bu yana azaldığını gösteriyor. CDC atık su verilerine göre, COVID-19 aktivitesi ulusal çapta orta düzeyde, ancak Orta Batı'da yüksek.

RSV hastaneye yatışları ise gripten önce artmaya başladı ve şimdi dengelenme belirtileri gösteriyor, ancak grip için kabullerden biraz daha yaygın olmaya devam ediyor.

Atık su verilerine göre genel olarak RSV aktivitesi ülke genelinde düşük, ancak Güney'de yüksek.