Vakalar patladı, aşılar gecikti: ABD'li doktorlardan grip sezonu için uyarılar
Amerika'da grip sezonu bu yıl erken başladı. Geçen hafta 13 eyalet, yüksek ya da çok yüksek düzeyde grip benzeri hastalık bildirdi. Hastalık Önleme Merkezleri'ne göre, grip aşısı olabilecek yaşta olan ve aşı durumları bilinen hayatını kaybeden çocukların yüzde 80'i tam olarak aşılanmamıştı. Doktorlar, hastalık mevsimine dair bilinenleri anlattı.
Sağlık yetkilileri ABD'de grip sezonunun başladığını ve ülkenin büyük bölümünde vakaların arttığını açıkladı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) laboratuar testleri ve acil servis ziyaretleri de dahil olmak üzere çeşitli önlemlerde keskin artışlar kaydetti.
CDC'den Alicia Budd, “Son birkaç haftadır oldukça istikrarlı bir hızla artıyor. Yani evet, şu anda kesinlikle grip mevsimindeyiz” dedi.
Geçen hafta 13 eyalet, yüksek ya da çok yüksek düzeyde grip benzeri hastalık bildirdi.
Bu sayı bir önceki haftanın yaklaşık iki katı oranında.