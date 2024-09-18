Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş

Polonya Katedrali'nin yakınında Ortaçağ'dan kalma bir çocuk "vampir mezarı" bulundu. Mezar ölülerin tekrar dirilmesini engellemeyi amaçlayan vampir karşıtı uygulamaların izlerini açıkça taşıyor. Mezardaki cesedin kafasının koparılmış halde bulunması ve yüz üstü şekilde mezara yerleştirilmesi iddiaları destekliyor.

Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş - 1

"ÖLÜNÜN MEZARDAN ÇIKMASINI ENGELLEYECEK YÖNTEMLER"

Polonya'da 13. yüzyıldan kalma "vampir mezarı" bulundu. Tarihi bir katedralde yenileme çalışması yapan işçiler, ağaç köklerini kaldırınca iki çocuğun kalıntılarıyla karşılaştı.

Arkeologların yaptığı incelemeler sonucunda çocuklardan birinin, ölünün mezardan çıkmasını engelleyecek yöntemlerle gömüldüğü ortaya çıktı.

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Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş - 2

ÜZERİ AĞIR TAŞLARLA KAPATILDI

Yaşı ve cinsiyeti henüz belirlenmeyen çocuklardan birinin kafasının koparılmış halde bulunması bu düşüncenin temel dayanağı. Araştırmacılar kafanın yüz üstü şekilde mezara yerleştirildiğini de gözlemledi.

Ayrıca cesedin gövdesinin üstüne ağır taşlar da konmuştu.

Kalıntıların çıkarılmasına liderlik eden arkeologlar, iki çocuğun da tabuta konmadığını ve klasik cenaze eşyalarının bulunmadığını belirtti.

Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş - 3

KAYIT DIŞI MEZAR ALANI

Katedralin yakınlarında bir mezarlık alanının olmaması da göz önüne alındığında bölgenin kayıt dışı gömüler için kullanıldığı düşünülüyor.

Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş - 4

ORTAÇAĞ'DA VAMPİR İNANCI

Günümüzde büyük ölçüde korku filmlerine ve romanlarına indirgenmiş olsa da, vampirliğe dair yerel halk inançları Ortaçağ boyunca, özellikle günümüz Polonya'sı gibi Doğu Avrupa bölgelerinde varlığını sürdürdü.

Çok sayıda arkeolojik mezar, dönemin geleneklerine göre gömülen "vampirlerin" bedenlerini içeriyor.

Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş - 5

BEDENLERİ YERE KAZIKLANIYOR

Bu korkunç uygulamalar arasında genellikle parçalama ve ölülerin kana susamış canavarlar olarak geri dönmesini önlemek için bedenleri yere kazıklama gibi yöntemeler yer alıyor.

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