Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş
Polonya Katedrali'nin yakınında Ortaçağ'dan kalma bir çocuk "vampir mezarı" bulundu. Mezar ölülerin tekrar dirilmesini engellemeyi amaçlayan vampir karşıtı uygulamaların izlerini açıkça taşıyor. Mezardaki cesedin kafasının koparılmış halde bulunması ve yüz üstü şekilde mezara yerleştirilmesi iddiaları destekliyor.
"ÖLÜNÜN MEZARDAN ÇIKMASINI ENGELLEYECEK YÖNTEMLER"
Polonya'da 13. yüzyıldan kalma "vampir mezarı" bulundu. Tarihi bir katedralde yenileme çalışması yapan işçiler, ağaç köklerini kaldırınca iki çocuğun kalıntılarıyla karşılaştı.
Arkeologların yaptığı incelemeler sonucunda çocuklardan birinin, ölünün mezardan çıkmasını engelleyecek yöntemlerle gömüldüğü ortaya çıktı.