Vampir mezarı keşfedildi! Mezardan çıkması engellenecek şekilde gömülmüş

ÜZERİ AĞIR TAŞLARLA KAPATILDI

Yaşı ve cinsiyeti henüz belirlenmeyen çocuklardan birinin kafasının koparılmış halde bulunması bu düşüncenin temel dayanağı. Araştırmacılar kafanın yüz üstü şekilde mezara yerleştirildiğini de gözlemledi.

Ayrıca cesedin gövdesinin üstüne ağır taşlar da konmuştu.

Kalıntıların çıkarılmasına liderlik eden arkeologlar, iki çocuğun da tabuta konmadığını ve klasik cenaze eşyalarının bulunmadığını belirtti.