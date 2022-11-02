Vampir olduğuna inanılan adamın yüzü 200 yıl sonra yeniden canlandırıldı

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI VE VAMPİRLİK NASIL İLİŞKİLENDİRİLDİ?

Öte yandan, bu adamın vampir sayıldığına dair efsane, onunda aynı bölgede yaşayan büyük bir aile olan Jewett vampirleri ile başladı. O zamanlar Jewett küçük bir kasabaydı. Söz konusu aile, dokuz yıllık bir zaman diliminde birden fazla erkeği tüberküloza kaptırdı ve küçük oğullarından biri enfekte olduğunda aile, vampirlerin musallat olduğuna ikna oldu. Aile ölüleri gömmeye ardından kalıntılarını yakmaya ve sonra onları çıkarıp yeniden gömmeye başladı.Ve ailenin küçük oğlu iyileştiğinde, hayatta kalan aile üyeleri yaptıkları bu uygulamanın işe yaradığına inandılar.