"Varmak üzereyiz". Artemis 2, Ay'a yarın ulaşıyor

Bugün Artemis 2 ekibi için kritik eşik aşılacak. Dünya'nın çekim etkisinden kurtulup Ay'ın çekim gücünün baskın olduğu alana girmeye başlayacak olan mürettebap dönüş için gerekli olan “Ay'ın atış alanına” girecek. Yani, Ay'ın çevresinden geçen Orion uzay aracı, Ay'ın çekimini sapan gibi kullanarak kendisini Dünya'ya doğru atacak.

6 Nisan 2026 ise görevin amacına ulaşılacağı gün olacak. Artemis 2'de yer alan 4 astronot, Apollo 8 ile başlayan ve şimdiye kadar sadece 24 kişinin yakından görebildiği, bu 24 kişiden de sadece 12'sinin üstünde yürüyebildiği Ay'ın yakınında olma fırsatını elde edecekler.

Her şey planlandığı gibi giderse, Artemis 2, Ay yüzeyinin yaklaşık 10 bin km üzerinden geçiş yapacak. Ay'ın karanlık yüzüne geçtiklerinde ise Dünya ile iletişimleri 30 ile 50 dakika arasında bir süre boyunca kesilecek.

Astronotların geçişte fotoğraf ve videolar çekmesi ve gözlemlerini paylaşmaları planlanıyor.

Yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan Ay'a yakın geçişin ardından eve dönüş yolculuğu başlayacak. Astronotlar daha sonra, gezegenimizin yerçekimini kullanarak Orion'u doğal olarak "sapan gibi" veya eve doğru çekerek, itici güce veya çok fazla yakıta ihtiyaç duymadan 4 günlük bir yolculukla Dünya'ya geri dönecekler.

Ay yolculuğunda olduğu gibi, dönüş yolunda da astronotlar çeşitli testler yapacak. Astronotların Dünya'ya 12 Nisan sabah 03.21 ‘de Pasifik Okyanusu’na inmeleri planlanıyor.