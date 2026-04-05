"Varmak üzereyiz". Artemis 2, Ay'a yarın ulaşıyor
05.04.2026 16:21
Erdem Güzel
1972'den sonra ilk kez gerçekleştirilen insanlı Ay yolculuğunda hedefe ulaşmaya saatler kaldı.
AY'A ULAŞMALARINA ÇOK AZ SÜRE KALDI
NASA’nın Artemis 2 görevinde 4 astronot insanlık tarihine geçecek bir rekoru kırmak üzereler. İnsanlığın bugüne kadar ulaştığı en uzak uzay noktasına doğru ilerleyen 4 astronot Ay'a varmak üzere.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’dan oluşan mürettebatı taşıyan Orion kapsülü, 1972’deki Apollo 17’den bu yana Dünya yörüngesini terk eden ilk insanlı araç olma özelliğini taşıyor. Görevin 4. gününde mürettebat planlanan testlere devam edecek ve uçuş rotaları için doğru yörüngeye girmelerini sağlayacak bir ateşleme işlemi gerçekleştirecek.
Görevin ana amacı olan Ay'ın çevresinden dolaşarak geçiş, yarın, 6 Nisan'da, Güneş, Ay ve Orion uzay aracının hizalandığı yaklaşık altı saatlik bir zaman diliminde gerçekleşecek ve mürettebata Dünya'dan görülemeyen ayın karanlık kısmını görme imkanı verecek.
HER SANİYE UZAKLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR
Bugün Artemis 2, Dünya'dan yaklaşık 330 bin km uzaklıkta ve saniye saniye uzaklaşmaya devam ediyor. Saatteki hızı yaklaşık 3 bin km olan Artemis 2, Ay'dan yaklaşık 120 bin km uzaklıkta.
NASA'nın programına göre, bugün Artemis ekibi, yaklaşık 8 buçuk saatlik bir uyku çekecekler. NASA ekibi tarafından uyandırılacak Artemis mürettebatı her gün farklı bir şarkıyla uyandırılıyor. Dün çalınan şarkının
Chappell Roan'un Pink Pony Club olduğu açıklandı.
Uykudan sonra astronotların çeşitli testler yapması planlanıyor. Bu testlerin acil durumlarda, Ay yakınındaki görevlerin yüksek riskli kısımlarında ve Dünya'ya yüksek hızlı dönüş sırasında korumaya yardımcı olacak güvenlik teknolojisi ve hareket özellikleriyle donatılmış “Orion Mürettebat Hayatta Kalma Sistemi Elbisesi” ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.
İlerleyen saatlerinde, uzay aracının yörüngesine ve hızına ince ayar yapmak için planlanan üç ateşlemeden biri olan, yörünge düzeltme ateşlemesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 3 Nisan'daki ilk ateşleme, uzay aracının yörüngesinde herhangi bir sapma olmadığının belirlenmesiyle iptal edilmişti.
AY'IN KARANLIK YÜZÜNDE İLETİŞİM KESİLECEK
Bugün Artemis 2 ekibi için kritik eşik aşılacak. Dünya'nın çekim etkisinden kurtulup Ay'ın çekim gücünün baskın olduğu alana girmeye başlayacak olan mürettebap dönüş için gerekli olan “Ay'ın atış alanına” girecek. Yani, Ay'ın çevresinden geçen Orion uzay aracı, Ay'ın çekimini sapan gibi kullanarak kendisini Dünya'ya doğru atacak.
6 Nisan 2026 ise görevin amacına ulaşılacağı gün olacak. Artemis 2'de yer alan 4 astronot, Apollo 8 ile başlayan ve şimdiye kadar sadece 24 kişinin yakından görebildiği, bu 24 kişiden de sadece 12'sinin üstünde yürüyebildiği Ay'ın yakınında olma fırsatını elde edecekler.
Her şey planlandığı gibi giderse, Artemis 2, Ay yüzeyinin yaklaşık 10 bin km üzerinden geçiş yapacak. Ay'ın karanlık yüzüne geçtiklerinde ise Dünya ile iletişimleri 30 ile 50 dakika arasında bir süre boyunca kesilecek.
Astronotların geçişte fotoğraf ve videolar çekmesi ve gözlemlerini paylaşmaları planlanıyor.
Yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan Ay'a yakın geçişin ardından eve dönüş yolculuğu başlayacak. Astronotlar daha sonra, gezegenimizin yerçekimini kullanarak Orion'u doğal olarak "sapan gibi" veya eve doğru çekerek, itici güce veya çok fazla yakıta ihtiyaç duymadan 4 günlük bir yolculukla Dünya'ya geri dönecekler.
Ay yolculuğunda olduğu gibi, dönüş yolunda da astronotlar çeşitli testler yapacak. Astronotların Dünya'ya 12 Nisan sabah 03.21 ‘de Pasifik Okyanusu’na inmeleri planlanıyor.