Varşova'da AVM yandı: Bin 348 dükkan küle döndü

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilirken, bin 348 işyerinin ise tamamen küle döndüğü öğrenildi.

Yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kaldığı yangında milyonlarca dolar maddi zararın olduğu tahmin ediliyor.