Varşova'da AVM yandı: Bin 348 dükkan küle döndü
Polonya’nın başkenti Varşova'da Marywilska 44 adlı alışveriş merkezinde çıkan yangının kısa sürede yayılması sonucu bin 348 dükkan küle dönerken ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.
Polonya'nın başkenti Varşova'da Bialoleka semtinde bulunan Marywilska 44 adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangın kısa süre içerisinde 65 bin metrekarelik alışveriş merkezinin tamamını kapladı.
Yangını söndürme çalışmalarına 180 itfaiye eri ve 58 itfaiye aracı katılırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.