Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak?

PAPA FRANCIS KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis 88 yaşında. Yakın tarihin en yaşlı papası olan Francis'in yaşı, devam eden sağlık sorunlarının bir faktörü oldu.

Papa Francis, ilerleyen yaşına rağmen son sağlık sorunlarına kadar papalık görevlerinde aktif olarak kalmıştır.

Papa Leo XIII, görevdeki en yaşlı papa olma rekorunu elinde tutuyor. Şubat 1878'den Temmuz 1903'te 93 yaşında ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin başı olarak görev yaptı.