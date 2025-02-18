Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak?

KAtoliklerin ruhani şideri Papa Francis, sağlık sorunları nedeniyle istifa ederse veya bir gün yaşamını yitirirse yeni bir papa seçmek Vatikan'ın en önemli sorunu olacak. Papalık makamının geleceği hakkında spekülasyonlar artarken, olası halefler hakkındaki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sistine Şapeli'nde toplanan Kardinaller, bir araya gelerek bir sonraki Papa'nın kim olacağını belirleyecek. Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor. Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 1

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın "karmaşık bir klinik tablo" olarak tanımladığı kötüleşen bir solunum yolu enfeksiyonu ile mücadele ediyor.

88 yaşındaki Papa, ek tıbbi müdahale gerektiren bir haftalık bronşit mücadelesinin ardından Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Francis'in ilaç tedavisinde değişiklik gerektiren bir durumda olduğunu doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 2

PAPA'NIN DURUMU CİDDİ Mİ?

Papa, hastaneye yatırılmasını gerektiren ciddi bir solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele ediyor.

Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki doktorlar tedavisini denetliyor ve tedavi planı komplikasyonları ele alacak şekilde ayarlandı.

Papa, geçmişte kronik diz ağrısı, siyatik ve geçmiş ameliyatlar dahil olmak üzere birden fazla sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 3

PAPA FRANCIS KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis 88 yaşında. Yakın tarihin en yaşlı papası olan Francis'in yaşı, devam eden sağlık sorunlarının bir faktörü oldu.

Papa Francis, ilerleyen yaşına rağmen son sağlık sorunlarına kadar papalık görevlerinde aktif olarak kalmıştır.

Papa Leo XIII, görevdeki en yaşlı papa olma rekorunu elinde tutuyor. Şubat 1878'den Temmuz 1903'te 93 yaşında ölümüne kadar Katolik Kilisesi'nin başı olarak görev yaptı.

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 4

PAPA FRANCIS NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Papa Francis, Papa Benedict XVI'nin istifasının ardından 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçildi.

Papalık dönemi, kiliseyi modernize etme, sosyal adalet sorunlarını ele alma ve dinler arası diyaloğu teşvik etme çabalarıyla damgasını vurdu.

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 5

BİR SONRAKİ PAPA KİM OLACAK?

Papa Francis sağlık sorunları nedeniyle liderliğini sürdüremezse, yeni bir papanın seçimi geleneksel konsey sürecini takip edecek.

Dünyanın dört bir yanından kardinaller, Sistine Şapeli'nde oylarını kullanmak için Vatikan Şehri'nde toplanacak.

Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak? - 6

PAPA NASIL SEÇİLİYOR?

Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor. 

Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.

Henüz net bir halef belirlenmese de, Kardinal Pietro Parolin, Kardinal Luis Antonio Tagle ve Kardinal Robert Sarah gibi birkaç önemli kardinal potansiyel aday olarak tahmin ediliyor. Karar nihayetinde Kardinaller Koleji tarafından verilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER