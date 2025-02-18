Vatikan'da acı bekleyiş: Papa Francis ölürse ne olacak?
KAtoliklerin ruhani şideri Papa Francis, sağlık sorunları nedeniyle istifa ederse veya bir gün yaşamını yitirirse yeni bir papa seçmek Vatikan'ın en önemli sorunu olacak. Papalık makamının geleceği hakkında spekülasyonlar artarken, olası halefler hakkındaki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sistine Şapeli'nde toplanan Kardinaller, bir araya gelerek bir sonraki Papa'nın kim olacağını belirleyecek. Yeni Papa'nın seçilip seçilmediği 600 yıldır Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyuruluyor. Bacadan çıkan siyah duman Papa seçilemedi, beyazsa seçildi anlamına geliyor.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın "karmaşık bir klinik tablo" olarak tanımladığı kötüleşen bir solunum yolu enfeksiyonu ile mücadele ediyor.
88 yaşındaki Papa, ek tıbbi müdahale gerektiren bir haftalık bronşit mücadelesinin ardından Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, Francis'in ilaç tedavisinde değişiklik gerektiren bir durumda olduğunu doğruladı.