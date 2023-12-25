Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı. Hz İsa'nın çatışmayı yasaklamasına rağmen savaşın davam ettiğini söyleyen Papa, "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" dedi. Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 1

Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ta Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 2

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler de olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 3

Ayine geçen sene olduğu gibi yine tekerlekli sandalye ile gelen Papa Franciscus, katılanları takdis etti ve bir konuşma yaptı.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 4

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 5

Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 6

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 7
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 8
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 9
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 10
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 11
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı - 12
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