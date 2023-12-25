Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan Gazze mesajı
Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı. Hz İsa'nın çatışmayı yasaklamasına rağmen savaşın davam ettiğini söyleyen Papa, "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" dedi. Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini dile getirdi.
Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ta Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.