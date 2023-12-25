Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi
Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı. "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı. Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ta Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.