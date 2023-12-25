Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı. "Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı. Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 1

Katolik Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 24 Aralık'ta Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 2

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler de olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 3

Ayine geçen sene olduğu gibi yine tekerlekli sandalye ile gelen Papa Franciscus, katılanları takdis etti ve bir konuşma yaptı.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 4

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 5

Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 6

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 7
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 8
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 9
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 10
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 11
Vatikan'da Noel ayini: Papa'dan "tüketim putperestliği" eleştirisi - 12
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