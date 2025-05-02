Vatikan'da seçim hazırlığı: Kilisenin kaderini bacadan çıkan duman belirleyecek!

GÜNDE DÖRT OYLAMA YAPILABİLECEK

Kardinaller, bir aday üçte iki çoğunluğu elde edene kadar günde en fazla dört kez oy kullanacak; sabah iki kez ve öğleden sonra iki kez.

Yeni Papa'nın seçilebilmesi için en az 89 kardinalin desteğine ihtiyacı olacak.