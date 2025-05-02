Vatikan'da seçim hazırlığı: Kilisenin kaderini bacadan çıkan duman belirleyecek!
Vatikan, Papa Francis'in ölümünün ardından yeni liderini seçmeye hazırlanıyor. Sistine Şapeli'nin çatısına 7 Mayıs'ta başlayacak Konklav için baca yerleştirildi. Bacadan çıkan dumanın rengi ise dünyaya yeni Papa'nın seçilip seçilmediğini haber verecek.
DÜNYANIN GÖZÜ VATİKAN'DA
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni Papa'nın seçim süreci başlıyor.
Francis'in halefinin seçileceği toplantı öncesinde Sistine Şapeli'nin çatısına baca monte etmek için çalışmalar da başladı.