"Vatikanlı kayıp kız" Emanuela Orlandi ile ilgili yeni soruşturma

Diğer yandan 31 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Emerit Papa 16. Benediktus'un özel sekreteri Georg Ganswein, "Orlandi olayıyla ilgili gerçeği Vatikan'ın bildiği ve bununla ilgili Vatikan'da bir belge olduğu" iddialarını reddederek "Bu hayalet belge yayımlanmadı çünkü böyle bir şey yok." dedi.