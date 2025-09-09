Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor
Drone saldırısı nedeniyle Tunus'ta durmak zorunda kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, "Gazze'deki ablukayı kırmak için her zamankinden daha kararlıyız" dedi.
Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivitleri, hedefe ulaşmakta kararlı.
Filonun, Barselona limanından yelken açan ana gemisinin, dün gece geç saatlerde Tunus limanında drone saldırısına uğradığı açıklanmıştı. Tunuslu yetkililer ise bir drone tespit edilmediğini bildirdi.