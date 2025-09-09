Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

Drone saldırısı nedeniyle Tunus'ta durmak zorunda kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, "Gazze'deki ablukayı kırmak için her zamankinden daha kararlıyız" dedi.

Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivitleri, hedefe ulaşmakta kararlı.

Filonun, Barselona limanından yelken açan ana gemisinin, dün gece geç saatlerde Tunus limanında drone saldırısına uğradığı açıklanmıştı. Tunuslu yetkililer ise bir drone tespit edilmediğini bildirdi.

Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

"DAHA KARARLIYIZ"

Tunus'ta yapılan basın açıklamasında konuşan filo aktivistlerinden Ghassen Henchiri, "İrademiz daha güçlü ve Gazze'deki ablukayı kırmak için her zamankinden daha kararlıyız" dedi.

Dümen komiyesinden Nadir el Nuri de Fransız AFP haber ajansına yaptığına açıklamada, filonun yarın planlanladığı şekilde Tunus'tan hareket edeceğini söyledi.

Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

TEKNENİN BAŞ KISMI ALEV ALDI

En az 20 gemiden oluşan filo, hafta sonu Tunus'a varmıştı. Drone saldırısı sonrası aktivistler burada mola vermek zorunda kaldı.

Filonun bazı üyeleri, drone'u gördüklerini ve hemen ardından teknenin baş kısmının alev aldığını söyledi.

Filonun organizatörleri tarafından paylaşılan bir güvenlik kamerası görüntüsünde de yangının çıktığı anlaşılıyor.

İsrail'den henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

Filo, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kıtlığa sürükleyen İsrail ablukasına karşı harekete geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen ay Gazze'nin bir bölümünde kıtlık ilan etti. BM, 500 bin kişinin felaket boyutunda şartlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 63 binden fazla kişiyi öldürdü. Açlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı ise 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldi.

Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor
