Vazgeçmeyecekler: Drone'la vurulan aktivistler yola devam ediyor

Filo, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kıtlığa sürükleyen İsrail ablukasına karşı harekete geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen ay Gazze'nin bir bölümünde kıtlık ilan etti. BM, 500 bin kişinin felaket boyutunda şartlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.



İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 63 binden fazla kişiyi öldürdü. Açlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı ise 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldi.