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Veliaht Prens Selman'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen ve hakkında öldü dedikoduları çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün bir toplantıda görüntülendi. Selman bugün de Cidde'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüştü.

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    Suudi Arabistan'da darbe iddialarından sonra öldüğü ileri sürülen ve uzunca bir süre ortalıkta görünmeyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan ilk görüntüler dün gelmişti.
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    Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Veliaht Prens Selman'ın Cidde'de Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi toplantısına başkanlık ederken çekilmiş görüntülerini paylaştı.
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    Veliaht Prens Selman'ın bugün de Yemen Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde buluşurken çekilmiş görüntüleri televizyonda yayınlandı.
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'da darbe girişimi"nde öldürüldüğü iddia edilmiş, ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.
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