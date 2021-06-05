Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi

Kruvaziyer seferleri bugün 92 bin tonluk MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket etmesi ile tekrar başlarken, kent sakinleri dev gemilerin dönüşünü tepkiyle karşıladı.

Göstericiler, "Büyük gemilere hayır" dövizleri taşıdı. Bir grup protestocu ise küçük motor ve tekneleriyle protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Venedikliler yükselen deniz suları nedeniyle zaten tehlikede olan kentin kirlilik ve su altı erozyonu da dahil olmak üzere güvenliği konusunda endişe duyuyor.