Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi

İtalya'nın Venedik kentinde Corona virüs salgını nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri tekrar başlarken, şehir sakinleri dev gemilerin Venedik’e dönüşünü protesto etti.

İHA 05.06.2021 - 22:57 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 23:13

Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 1
İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde Corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri yeniden başladı.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 2
Kruvaziyer seferleri bugün 92 bin tonluk MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket etmesi ile tekrar başlarken, kent sakinleri dev gemilerin dönüşünü tepkiyle karşıladı.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 3
MSC Orchestra gemisinin Venedik’ten hareket ettiği sırada yüzlerce kişi kıyıda toplanarak, seferlerin tekrar başlamasını protesto etti.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 4
Göstericiler, "Büyük gemilere hayır" dövizleri taşıdı. Bir grup protestocu ise küçük motor ve tekneleriyle protesto gösterisi gerçekleştirdi.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 5
Güvenlik güçleri, küçük motorların protesto sırasında gemiye yaklaşmalarını engellendi.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 6
Venedikliler yükselen deniz suları nedeniyle zaten tehlikede olan kentin kirlilik ve su altı erozyonu da dahil olmak üzere güvenliği konusunda endişe duyuyor.
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 7
Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi - 8

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