Venedik'te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi

İtalya'nın Venedik kentinde Corona virüs salgını nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri tekrar başlarken, şehir sakinleri dev gemilerin Venedik’e dönüşünü protesto etti. İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde Corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri yeniden başladı. Kruvaziyer seferleri bugün 92 bin tonluk MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket etmesi ile tekrar başlarken, kent sakinleri dev gemilerin dönüşünü tepkiyle karşıladı. MSC Orchestra gemisinin Venedik’ten hareket ettiği sırada yüzlerce kişi kıyıda toplanarak, seferlerin tekrar başlamasını protesto etti. Göstericiler, "Büyük gemilere hayır" dövizleri taşıdı. Bir grup protestocu ise küçük motor ve tekneleriyle protesto gösterisi gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, küçük motorların protesto sırasında gemiye yaklaşmalarını engellendi. Venedikliler yükselen deniz suları nedeniyle zaten tehlikede olan kentin kirlilik ve su altı erozyonu da dahil olmak üzere güvenliği konusunda endişe duyuyor.