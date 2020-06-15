Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu

İtalya'nın Venedik kentinde şehir sakinleri turizm karşıtı protesto düzenledi. Kent meydanında toplanan yüzlerce Venedikli corona virüs nedeniyle bu yaz turist istemediklerini söyledi.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 09:05

Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 1
Dünyanın en popüler turizm kentlerinden Venedik'te turistler artık istenmiyor.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 2
İtalya'da bulunan tarihi kanallar kenti Venedik'te yaşayanlar turist karşıtı protesto düzenledi.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 3
Corona virüs salgını nedeniyle Venedikliler bu yaz kentlerinin turizme kapatılmasını istiyor.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 4
Protestolar kentin turistlere açıldığı gün yapıldı. Protestocular ayrıca cruise gemilerinin de limana yanaşmasının sonlandırılmasını talep etti.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 5
2019 yılında İtalya'nın Venedik kentini 4,7 milyon turist ziyaret etti.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 6
Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 7
Ülkede 34 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 8
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 9
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 10
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 11
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 12
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu - 13

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