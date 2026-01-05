Venezuela ve Grönland'ın ortak noktası ne? Trump'ın sıradaki hedefi Grönland

Grönland, nadir toprak elementleri, uranyum, altın ve hidrokarbon revzervleriyle sahip. Değerinin tam olarak hesaplanmasının çok zor olduğu belirtilen maden kaynaklarınının yanı sıra eriyen buzullarla bölgedeki deniz yolları açılıyor. Bu durum da ülkenin jeopolitik önemini arttırıyor.

İsveç ulusal gazetelerinde yer alan haberlere göre tahmini hesaplamalarla, Grönland'da yer altında ve deniz tabanında en az 2.54 trilyon dolar değerinde kritik hammaddeler, uranyum ve petrol bulunuyor. Küresel ısınmanın etkisiyle Grönland ve Antarktika'da hızla eriyen buzullar da Grönland'ın zengin maden kaynaklarını ortaya çıkarıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, bölgenin yaklaşık 31 milyar varile eşdeğer petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Grönland'daki minarellerin kullanım durumuna getirilmesi hızlı bir süreç olmuyor. Zor coğrafi koşullar ve üretim maliyetleriyle maden alt yapılarını oluşturmak uzun ve maliyetli bir süreç olması tahmin ediliyor.