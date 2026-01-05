Venezuela ve Grönland'ın ortak noktası ne? Trump'ın sıradaki hedefi Grönland
05.01.2026 16:51
Dilara Civelek
Maduro'nun yakalanmasının ardından Trump'tan tehditler gelmeye devam etti. Trump'ın hedefinde Grönland'da bulunuyor. Venezuela ve Grönlan'ın rezervleri Trump'ı cezbediyor.
GRÖNLAND'I DEĞERLİ YAPAN NE ?
Grönland, nadir toprak elementleri, uranyum, altın ve hidrokarbon revzervleriyle sahip. Değerinin tam olarak hesaplanmasının çok zor olduğu belirtilen maden kaynaklarınının yanı sıra eriyen buzullarla bölgedeki deniz yolları açılıyor. Bu durum da ülkenin jeopolitik önemini arttırıyor.
İsveç ulusal gazetelerinde yer alan haberlere göre tahmini hesaplamalarla, Grönland'da yer altında ve deniz tabanında en az 2.54 trilyon dolar değerinde kritik hammaddeler, uranyum ve petrol bulunuyor. Küresel ısınmanın etkisiyle Grönland ve Antarktika'da hızla eriyen buzullar da Grönland'ın zengin maden kaynaklarını ortaya çıkarıyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, bölgenin yaklaşık 31 milyar varile eşdeğer petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olduğu tahmin ediliyor.
Grönland'daki minarellerin kullanım durumuna getirilmesi hızlı bir süreç olmuyor. Zor coğrafi koşullar ve üretim maliyetleriyle maden alt yapılarını oluşturmak uzun ve maliyetli bir süreç olması tahmin ediliyor.
VENEZUELA'NIN PETROL KAYNAKLARI
Venezuela Başkanı Maduro'nun ABD tarafından düzenlenen operasyonla evin alınmasının ardından gündeme gelen ilk şey Venezuela'nın petrol kaynakalrı oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2023 verilerine göre, Venezuela 303 milyar varil ham petrol ile dünyada bilinen petrol rezervlerinin yüzde 17'lik gibi büyük bir orana sahiptir. Bu oran dünyanın kanıtlanmış en büyük ham petrol rezervi oluyor.
Venezuela sahip olduğu rezerv ile Petrol İraç Eden Ülkeler Örgütü'nün en önde gelen üyelerinden Suudi Arabistan'ın da önünde yer alıyor.
Venezuela'nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bölümü Orinoco Kuşağı'ndaki ekstra ağır ham petrolden oluşuyor. Bu ağır petrolu işlemek ileri derecede uzmanlık ve teknik gerektiriyor. Rezerv büyüklüğüne rağmen Venezuela'nın, 2023 yılında küresel ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 0,8'ini gerçekleştirdiği görülüyor. Çeşitli devlet politikaları üretimi düşürdü.
TRUMP GRÖNLAND SÜRECİ
Trump 2019 yılından beri Grönland'ı ülkesinin sınırlarına katmaya çalışıyor. Çeşitli söylemlerin ardından 2025 yılının Ocak ayında Grönlşand'a karşı askeri güç kullanabileceğinin imasında bulundu ve ardından Grönland halkına ABD'ye katılmaları konusunda çağrıda bulundu.
ABD'Lİ KEŞİF HEYETLİ
ABD heyeti 2025 yılının Mart ayında keşif yaptıklarını iddia ederek Grönland'a ziyarette bulundu. Bu tepki çeken ziyeretin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka kanalına yaptığı açıklamada, "ABD, Grönland ve Danimarka’ya kabul edilmez baskı uyguluyor. Bu baskıya karşı direneceğiz" dedi.
TRUMP ADAYA TEMSİLCİ ATADI
ABD Başkanı Trump'ın Louisiana Valisi'ni Grönland'ı ABD'ye katma hedefiyle özel temsilci olarak atayarak adaya karşı planları olduğunun mesajını tekrar belirtti.
VENEZUELA SONRASI SIRADAKİ HEDEF
Venezuela'da gerçekleştirilen operasyon sonrasında Trump'ın bir diğer hedefi neresi sorusu gündeme geldi. ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" işaret ederek Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrildiğini savundu. ABD Başkanı Donald Trump, “Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.