Venezuela'da aşılama başladı: 400 metre kuyruk

Venezuela'da toplu aşılama hız kazandı. Binlerce insan geceden itibaren aşı merkezleri önünde sıraya girdi. Kuyruklar 400 metreye kadar uzadı.

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NTV Haber 10.06.2021 - 15:09

Fotoğrafllar Venezuela'nın başkenti Caracas'tan.



Ülkede 29 Mayıs'ta Rus Sputnik V ile Çinli Sinopharm aşılarının ulaşmasıyla aşılama hız kazandı.

Venezuelalılar aşı merkezlerine akın etti.



Genç yaşlı binlerce kişi, yanlarında getirdiği tabure ve sandalyelerde bekleyerek gece saatlerinden kuyruğa girdi..

Sabah olduğunda daha fazla insanın gelmesiyle kuyruklar 400 metreye kadar uzadı.

Venezuela'da yalnızca kısa mesajla kendilerine bildirim yapılan kişiler aşılanabiliyor. Ancak uygulama pratikte karşılık bulmuyor.

Bu da randevusu olmamasına rağmen binlerce kişinin sıraya girmesine neden oluyor.



Randevusu olanlarsa duruma tepkili.

Bir kadın "Devlet bana mesaj attığı için buraya geldim. Mesajı almayanlar burada sıraya girerek ne yapıyorlar? Öyleyse yetkililer organize olmalı ve sıraya giren herkese mesajı alıp almadığını sormalı" dedi.

Venezuela'da şu ana kadar yalnızca 3,3 milyon doz aşı uygulandı. Aşılamanın hızlanmasıyla bu sayının artırılması amaçlanıyor.

28 milyondan fazla yaşadığı ülkede şimdiye kadar 2 milyon 764 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 3,3 milyon test uygulanırken 246 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi.