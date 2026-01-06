Venezuela'da gergin sakinlik. Maduro operasyonu'ndan sonra "hayat devam ediyor"

Olayların yaşandığı haftasonu panik alışverişlerinin yapıldığı belirtilirken yeni haftayla beraber dükkanların boş olduğu, çok az insanın alışveriş yaptığı belirtildi. Taksi ve otobüs şoförlerinin önemli bir kısmının hem korku hem de müşteri azlığından çalışmadığı ifade edildi. Bir şoför yaşananları "Çok az yolcu ve gergin bir sakinlik var. Dışarıya gerektiği için çıktım. Korkun ya da korkmayın yemek yemeniz lazım" sözleriyle anlattı.