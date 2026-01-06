Venezuela'da gergin sakinlik. Maduro operasyonu'ndan sonra "hayat devam ediyor"
06.01.2026 12:53
Reuters
ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyuşunun ardından ülkede günlük yaşam devam ediyor. Belirsiz döneme girilirken halk gergin bir bekleyiş içinde.
OLAYLI HAFTASONUNUN ARDINDAN SOKAKLAR BOŞ
Dünyada şok etkisi yaratan ABD'nin Maduro operasyonunun ardından Venezuelalılar günlük yaşamlarına devam ediyor. Çalkantılı haftasonunun ardından "gergin sakinlikle" bekleyen Venezuela vatandaşları, yaşananları sindirmeye çalışıyor.
Haftasonunun ardından cadde ve dükkanların normalden daha boş olduğu gözlendi. Birçok Venezuelalı uzun bir siyasi ve ekonomik belirsizlik bekliyor.
MADURO SONRASI GÜNDELİK HAYAT
Reuters'a konuşan bazı Venezuelalılar, Maduro sonrası gündelik hayatlarını aktardı. Bir güzellik ve makyaj merkezi sahibi diğer dükkan sahipleriyle yeni haftada dükkanları açıp açmamalarını tartıştıklarını söyledi. "Korkuyoruz ama hayatımızın felç olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.
PANİK ALIŞVERİŞLERİ BİTTİ
Olayların yaşandığı haftasonu panik alışverişlerinin yapıldığı belirtilirken yeni haftayla beraber dükkanların boş olduğu, çok az insanın alışveriş yaptığı belirtildi. Taksi ve otobüs şoförlerinin önemli bir kısmının hem korku hem de müşteri azlığından çalışmadığı ifade edildi. Bir şoför yaşananları "Çok az yolcu ve gergin bir sakinlik var. Dışarıya gerektiği için çıktım. Korkun ya da korkmayın yemek yemeniz lazım" sözleriyle anlattı.
TATİLE GELEN GÖÇMEN VENEZUELALI DÖNEMEDİ
ABD'nin operasyonundan etkilenen bir başka isimse Peru'ya göç etmiş Daniel Morillo adında bir Venezuelalı. Noel ve yılbaşı tatili için ülkesini ziyaret eden Morillo, Maduro Operasyonu'nun ardından ailesine destek olmak için dönemediğini söyledi. "Bu belirsizlikle ailemi bırakırsam çok üzülürüm" ifadelerini kullandı.
VENEZUELA'NIN GELECEĞİ
3 Ocak'ta ABD, bir gece yarısı operasyonuyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeden çıkarmış ve ABD'ye götürüp hakim karşısına çıkarmıştı. Venezuela'da geçici devlet başkanlığı Delcy Rodriguez alırken, ABD etkisinin süreceğini bizzat ABD Başkanı Donald Trump dile getiriyor. Trump, Venezuela'daki geçiş süreci tamamlanana kadar yönetimde ABD'nin söz sahibi olacağını söylemişti.