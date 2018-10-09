Venezuela'da muhalif siyasetçi gözaltında öldü
Anadolu Ajansı
Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın, Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltındayken intihar ettiği öne sürüldü. Muhalifler ve siyasetçinin avukatları Alban'ın devlet tarafından öldürüldüğünü savundu. Alban destekçileri protesto düzenledi.
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1Venezuela'da, muhalefet partisi mensubu belediye meclisi üyesi, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast suçlamasıyla gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybetti.
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2Başsavcı Tarık William Saab, Önce Adalet Partisinden Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıkladı.
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3Saab, ağustos ayında Devlet Başkanı Maduro'ya, dronelere yüklenen patlayıcılarla düzenlenen suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan Alban'ın, Venezuela emniyeti istihbarat dairesine ait binanın 10. katından atlayarak intihar ettiğini söyledi.
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4Alban'ın, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmek üzere beklerken tuvalete gitmek üzere izin aldığı ve bu sırada boşluktan yararlanarak pencereden atladığı iddia edildi.
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5Öte yandan Alban'ın avukatları ve muhalefet temsilcileri, resmi açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını ifade ederek, hükümet yetkililerinin siyasetçinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.
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6Önce Adalet Partisinin Kolombiya'da sürgünde bulunan lideri Julio Borges, olayın ardından yayımladığı videoda, "Bunun bir suikast olduğuna kuşku yok. Bu hükümetin artık işkenceden, şiddetten ve imhadan başka aracı yok." ifadelerini kullandı.
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7Borges, yakın dostu Alban'ın, aleyhine ifade verme konusunda yoğun baskılarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Borges koyu Katolik Alban'ın inancı gereği intihar etmesinin mümkün olmadığını savundu.
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BM ZİRVESİNDEN DÖNÜYORDU56 yaşındaki Alban, cuma günü BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında görüşmeler yapmak üzere bulunduğu New York'tan ülkesine dönerken Caracas Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
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9Devlet Başkanı Maduro, ağustos ayındaki suikast girişiminin arkasında Borges ve Kolombiya hükümetinin olduğunu iddia ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne dek 20'den fazla kişi gözaltına alındı.
Muhalefet ise Maduro hükümetini gözaltıları siyasi şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.
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10Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.