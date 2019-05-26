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Venezuela’da polis ve mahkumlar çatıştı: 29 ölü

Anadolu Ajansı, Reuters, AFP

Portuguesa eyaletindeki bir polis merkezinde önceki gün kaçmak isteyen mahkumların silahlı saldırıda bulunmasıyla çıkan çatışmada hayatını kaybeden mahkum sayısı 29'a çıktı.

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    Venezuela’da bir polis merkezinde yaşanan firar girişimin ardından çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 29’a çıktı.
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    Ülke basınındaki haberlere göre Portuguesa eyaleti kırsalında mahkumların ellerine geçirdikleri silahlarla polise saldırdığı firar girişiminin yaşandığı polis merkezinde ölenlerin cesetleri bölgedeki morga taşındı.
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    Olaya ilişkin resmi makamlardan halen herhangi bir açıklama yapılmazken çatışmada ölen 29 mahkumun ailelerinin morg önünde bekleyişleri sürüyor.
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    19 polisin yaralandığı çatışmada mahkumlardan yaralananların olup olmadığı bilinmiyor.
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    Ülkenin ortasındaki Portuguesa eyaletinde bir polis merkezinde önceki gün mahkumlar ellerine geçirdikleri silahlarla polislere saldırmış ve firar girişiminde bulunmuştu.
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    Bölgeye ulaşan özel polis birliklerinin müdahalesi bastırılan firar denemesinde birçok mahkum hayatını kaybetmişti.
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    Venezuela’da 2011 yılından bu yana cezaevlerinde yaşanan isyan ve firar girişimlerinde 400’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.
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