Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık"
Seçim protestolarının devam ettiği Venezuela'da şimdiye kadar 17 kşi hayatını kaybetti. Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, eski sosyalist lider Hugo Chavez'in heykellerinin yıkıldığı eylemlere katılanların birçoğunun seçimlerde oy kullanmadığını açıkladı.
Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Saab, eylemlerde barikat kuran, kamu mallarına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldıranların birçoğunun devlet başkanı seçiminde oy kullanmadığını tespit ettiklerini bildirdi.