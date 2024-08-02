Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık"

Seçim protestolarının devam ettiği Venezuela'da şimdiye kadar 17 kşi hayatını kaybetti. Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, eski sosyalist lider Hugo Chavez'in heykellerinin yıkıldığı eylemlere katılanların birçoğunun seçimlerde oy kullanmadığını açıkladı.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 1

Başkent Caracas'ta basın toplantısı düzenleyen Saab, eylemlerde barikat kuran, kamu mallarına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldıranların birçoğunun devlet başkanı seçiminde oy kullanmadığını tespit ettiklerini bildirdi.

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Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 2

Şiddet olaylarının yol açtığı gösterilerde ülke geneli 80'den fazla asker ve polisin yaralandığını kaydeden Saab, "Vandallık yapanların sabıkası kabarık. Hugo Chavez'in heykellerine, hastanelere ve polis araçlarına zarar verdiler. Vatandaşın hukukunu koruyacağız ve yasalara göre gereğini yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 3

Saab, olaylar nedeniyle insanların işlerine gidemediğini ve dükkanlarını açmadığını belirtti.

Anayasal çerçevede barışçıl gösteriler düzenleyenlere saygı duyduklarını vurgulayan Saab, vandallık yapanların ise hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 4

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 5

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 6

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Seçim sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da seçim protestoları sürüyor: "Vandallık yapanların sabıkası kabarık" - 7
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