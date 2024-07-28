Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. 2025'te göreve gelecek olan yeni lider, 2031 yılına kadar görev yapacak. Oylama, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olan mecvut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek. Halkın büyük desteğini alan Maduro, zafere kesin gözüyle bakıyor.
Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için bugün sandık başında.
Seçmenler henüz şafak sökmeden oy kullanacakları noktalarda toplanmaya başladı.