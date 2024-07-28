Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk bugün yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. 2025'te göreve gelecek olan yeni lider, 2031 yılına kadar görev yapacak. Oylama, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olan mecvut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek. Halkın büyük desteğini alan Maduro, zafere kesin gözüyle bakıyor.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 1

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için bugün sandık başında.

Seçmenler henüz şafak sökmeden oy kullanacakları noktalarda toplanmaya başladı.

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Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 2

21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 15 bin 767 merkezde yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) oy kullanmaya başladı. Oylama yerel saatle 18.00'de sona erecek.

Adayların isimlerinin yer aldığı makinelerde tercihlerini yapan seçmen, tercihinin çıktısını makineden alıp sandığa atacak.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 3

2025'te göreve gelecek olan yeni başkan, 2031 yılına kadar görev yapacak.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde seçimlerin güvenliğini sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 4

Venezuela'da 10 adayın katılacağı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek.

Mevcut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro zaferden emin.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 5

Diğer adaylar ise şöyle sıralandı:

Benjamin Rausseo, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martinez, Jose Brito, Claudio Fermin, Javier Bertucci ve Enrique Martinez.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 6

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, kamu görevinde bulunma yasağı nedeniyle görevini sakin tavırlarıyla tanınan 74 yaşındaki eski diplomat Edmundo Gonzalez'e devretmek zorunda kaldı.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 7

Devlet başkanı Maduro'nun perşembe günü başkent Caracas'ta düzenlediği kapanış mitingine katılanlar, akıl hocası olan sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez'i andı.

Destekçiler, eski liderin 2013'teki ölümünden bu yana iktidarda olan Maduro'nun, Chavez'in yoksullara yardım mirasını devam ettirdiğini söyledi.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 8

Maduro, Venezuela'yı petrol gelirine daha az bağımlı hale getirerek barış ve ekonomik büyüme vaat etti.

Ancak pek çok Venezuelalı, yüksek enflasyon ve kamu hizmetlerindeki kesintilerden şikayetçi.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 9

Büyük değişiklikler vaat eden ve yeni bir başlangıcın göçmenleri geri dönmeye teşvik edebileceğini söyleyen Gonzalez ve Machado ise halkı seçim merkezlerinde “nöbet” tutmaya çağırdı.

Liderler, ordunun oylama sonuçlarını desteklemesini beklediklerini söyledi.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 10

Analistler, kamu harcamalarının kampanya sırasında çok az arttığını, bunun da harcamaların cömert olduğu geçmiş kampanyalara göre bir değişiklik olduğunu söylüyor.

Venezuela'da seçim günü: Maduro zaferden emin - 11
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