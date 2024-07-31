Venezuela'da seçim krizi: 11 kişi öldü, Latin Amerika diplomatik çıkmaza girdi
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da pazar günü yapılan seçimlerde mevcut başkan Nicolas Maduro'nun yeniden kazandığının duyurulması, siyasi krize yol açtı. Muhalefet, Maduro'nun zaferinin hileli olduğunu öne sürerek, kendi adayı Edmundo Gonzalez'in oyların çoğunluğunu aldığını açıkladı. Tartışmalar ülke genelinde şiddetli protestoları tetikledi. Eylemlerde en az 11 kişi hayatını kaybederken, bazı Latin Amerika ülkelerinin, Maduro'nun zaferini tanımadığını açıklamasının ardından Venezuela hükümeti, bu ülkelerin temsilcilerinin sınır dışı edilmesini istedi. Peru ile diplomatik ilişkiler kesildi, uçuşlar iptal edildi. Maduro, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor" dedi.
"TARTIŞMASIZ ZAFER" İDDİASI
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim zaferini duyurmasının ardından protestolar başladı.
Seçim yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada, Maduro'nun oyların yüzde 51'ini alarak üçüncü dönemini kazandığını ve çeyrek asırlık sosyalist yönetimin süresini uzattığını açıkladı.
Ancak muhalefet, erişebildiği oy sayımlarının yüzde 73'üne göre, muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'in Maduro'nun iki katından fazla oy alarak "tartışmasız bir zafer" kazandığını gösterdiğini bildirdi.