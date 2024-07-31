Venezuela'da seçim krizi: 11 kişi öldü, Latin Amerika diplomatik çıkmaza girdi

"FAŞİZMİ YENİLGİYE UĞRATTIK"

Maduro, pazartesi yaptığı açıklamada, hükümetinin “bu durumla nasıl yüzleşeceğini ve şiddet yanlılarını nasıl yeneceğini bildiğini” söyledi, ancak barışı desteklediğini de belirtti.

Maduro konuşmasında, "faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını" belirterek, "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük" ifadelerini kullandı.

61 yaşında eski bir otobüs şoförü ve dışişleri bakanı olan Maduro, 2013 yılında Chavez'in ölümü üzerine göreve geldi.

ABD'nin "diktatör" olarak nitelendirdiği Maduro, 2018'de yeniden seçildi.