Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor

Venezuela'da 28 Temmuz 2024’te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun halkın iradesine darbe yaptığını öne sürdü.

Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Gonzalez, Maduro’nun yemin törenine ilişkin yaptığı açıklamada, Venezuela'ya güvenli şekilde giriş yapmak için zamanın çok yakın olduğunu dile getirdi.

Gonzalez, "Halkın iradesine darbe. Maduro, Anayasa’yı ve Venezuelalıların 28 Temmuz’daki iradesine darbe vurarak, kendini diktatör ilan etmiştir. Ona halk eşlik etmiyor, sadece Küba, Nikaragua ve Kongo diktatörleri eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.