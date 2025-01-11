Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da seçim sonuçlarını reddeden muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun halkın iradesine darbe yaptığını öne sürdü. Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Gonzalez, yakında Venezuela'ya döneceğini açıkladı.

Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor - 1

Venezuela'da 28 Temmuz 2024’te düzenlenen devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun halkın iradesine darbe yaptığını öne sürdü.

Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Gonzalez, Maduro’nun yemin törenine ilişkin yaptığı açıklamada, Venezuela'ya güvenli şekilde giriş yapmak için zamanın çok yakın olduğunu dile getirdi.

Gonzalez, "Halkın iradesine darbe. Maduro, Anayasa’yı ve Venezuelalıların 28 Temmuz’daki iradesine darbe vurarak, kendini diktatör ilan etmiştir. Ona halk eşlik etmiyor, sadece Küba, Nikaragua ve Kongo diktatörleri eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA HABERLERİ

Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor - 2

ORDU VE POLİSE SESLENDİ

Gonzalez, gerçek kazananın kendisi olduğunu yineleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'ya çok yakınım, güvenli giriş için hazırım ve doğru zaman geldiğinde demokrasimizin iyileşmesini temsil eden oyları savunacağım. Cumhuriyetin başkanlığını ve Ulusal Silahlı Kuvvetlerin başkomutanlığını üstleneceğim."

Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor - 3

"ZORBALIĞI YENECEĞİZ"

 Ordu ve polis güçlerine seslenen Gonzalez, "Baskıya son vermelerini emrediyorum, cumhuriyetin huzuru için iktidarı yeniden ele geçirmeye çalışan gayrimeşru rejimi reddetmeleri gerektiğini söylüyorum. Halkımıza sesleniyorum: Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağız, özgürlüğü kazanacağız, zorbalığı yeneceğiz" diye konuştu.

Gonzalez’in Dominik Cumhuriyeti'nde bulunması, Venezuela’ya dönüşünü ve gelecekteki adımlarının ne olacağını merak konusu haline getirirken, Maduro’nun yemin törenine karşı yapılan eleştirilerin uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdığı gözlemlendi.

Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor - 4

SEÇİM SONUÇLARINI REDDETTİLER

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etmişti.

Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Venezuela'da siyasi kriz: Muhalefet "Halkın iradesine darbe" diyor - 5
DAHA FAZLA GÖSTER