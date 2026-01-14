Venezuela'da siyasi tutukluların tahliyesi sürüyor. Başkentteyse protesto vardı
14.01.2026 06:18
Son Güncelleme: 14.01.2026 06:23
NTV
Venezuela'daki geçici yönetimden ABD'ye barış sinyalleri geliyor. Ülkedeki siyasi tutukluların tahliyesi sürüyor. Salıverilenler arasında Amerika dahil yabancı ülke vatandaşları da var. Başkentteyse binlerce kişi, kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun oğlunun mitingine katıldı. Ülkede, 17 ay sonra X sosyal medya platformu yeniden kullanıma açıldı.
Binlerce motorsikletli, konvoy halinde başkent Karakas sokaklarında tur attı. ABD'nin kaçırıdığı Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in serbest bırakılmasını talep etti.
Motorsikletliler ve ulaştırma sektörü çalışanları, Maduro'nun milletvekili oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın mitingine katıldı. Oğul Maduro, anne babasından "güçlü olduklarına" dair mesaj aldığını duyurdu.
Her iki ismin, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez liderliğindeki hükümete güvendiklerini de söyledi.
SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILIYOR
Delcy yönetiminden ise ABD'ye barış ve işbirliği sinyalleri geliyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, son bir haftada, 400’den fazla siyasi tutuklunun tahliye edildiğini bildirdi. Ancak insan hakları örgütleriyse bırakılanların sayısının 60-70 olduğunu savunuyor.
Tutukluların yakınları da cezaevleri önünde günlerdir kamp kurarak sevdiklerinin salıverilmesini bekliyor.
Serbest bırakılanlar arasında ABD, İspanya İtalya vatandaşları var. ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının serbest bırakılmasından memnuniyetini "Geçici yönetimin doğru yönde attığı adım" ifadesiyle dile getirdi.
X 17 AY SONRA KULLANIMA AÇILDI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla 17 ay önce ülkede dolaşımdan kaldırılan ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’in kararıyla yeniden kullanılmaya başlandı.
Rodriguez ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Geçici Devlet Başkanı Rodriguez paylaşımında "Bu yolla yeniden iletişime geçiyoruz. Venezuela ayakta kalmaya devam ediyor, güç, kararlılık ve tarihsel bilinçle. Ekonomik huzur, sosyal adalet ve hak ettiğimiz refah devleti için birleşmiş halde ilerlemeye devam edelim." ifadelerini kullandı.
ABD'li milyarder Musk'a Ağustos 2024'te tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullanmıştı.
Washington'sa Venezuela'dan ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. ABD merkezli Bloomberg kanalı, Karakas'taki geçici yönetimin, İngiltere'deki büyükelçisini perşembe günü üst düzey isimler görüşmeler amacıyla ABD'ye yollayacağını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödüllü muhalif lider Maria Corina Machado'yla bu hafta görüşeceğini duyurmuştu. Trump'ın Venezuela liderliğine getirilmesi konusunda "yetersiz" bulduğu Machado, geçtiğimiz günlerde Nobel'i Amerikan başkanına verebileceğini söylemişti.