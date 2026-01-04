Venezuela'daki tahribat uydu görüntülerinde
04.01.2026 18:30
Son Güncelleme: 04.01.2026 18:46
NTV - Haber Merkezi
ABD'nin Venezuela'da onlarca uçakla düzenlediği hava saldırılarının yarattığı tahribat uydu görüntüleriyle ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini alıkoyarak ülke dışına çıkardıklarını duyurması dünyayı şok etti. "Kesin Çözüm" adı verilen operasyona 150'den fazla uçağın katıldığı açıklandı.
ABD söz konusu operasyonda başkent Karakas ve bazı stratejik bölgelere hava saldırıları düzenledi. ABD medyası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçak New York'ta bir üsse indi. Maduro ve eşi Flores, Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildi. Maduro'nun fotoğrafları basına servis edildi.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından hasar ortaya çıktı. Başkent Karakas'ta hedef alınan bölgelere ait uydu fotoğrafları da servis edildi. 22 Aralık tarihli bu uydu fotoğrafı Karakas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinden.
Aynı açıdan çekilmiş bu kareyse 3 Ocak'tan yani ABD operasyonunun olduğu günden.
Karakas'ta hedef alınan diğer üs ve tesislerin uydu fotoğrafları ile öncesi ve sonrası şöyle: