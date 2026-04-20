Venezuelalı muhalif lider hemen seçim istiyor

Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Machado, ABD yönetimine çağrıda bulundu. Ocak ayında Nicolas Maduro'yu bir operasyonla alıkoyan ABD'de Başkan Trump, Maduro sonrası “Venezuela'yı biz idare ediyoruz” demiş, seçimler için belirli bir takvim vermemişti.

Machado, 2026 yılı sonuna kadar ülkesine dönmeyi beklediğini belirterek ABD yönetiminden seçimler için planların hızlandırılması çağrısını yaptı. Machado, serbest ve adil seçimler için adım atılmasının halkın beklentilerini karşılamak ve "anarşi" ile sivil kargaşa riskini önlemek adına kritik olduğunu söyledi.

Seçmen bilgilerinin güncellenmesi ve yeni seçim kurulu üyelerinin belirlenmesi sürecinin 8-9 ay içinde tamamlanabileceğini ifade eden Venezuelalı muhalif lider, demokratik bir süreç için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.