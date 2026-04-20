Venezuelalı muhalif lider hemen seçim istiyor
20.04.2026 12:58
Reuters
Venezuelalı muhalif lider Machado, ABD'ye çağrı yaptı. "Serbest seçimler" yapılsın dedi.
VENEZUELALI MUHALİF POLİTİKACIDAN ABD'YE ÇAĞRI
Venezuela muhalefet lideri ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Machado, ABD yönetimine çağrıda bulundu. Ocak ayında Nicolas Maduro'yu bir operasyonla alıkoyan ABD'de Başkan Trump, Maduro sonrası “Venezuela'yı biz idare ediyoruz” demiş, seçimler için belirli bir takvim vermemişti.
Machado, 2026 yılı sonuna kadar ülkesine dönmeyi beklediğini belirterek ABD yönetiminden seçimler için planların hızlandırılması çağrısını yaptı. Machado, serbest ve adil seçimler için adım atılmasının halkın beklentilerini karşılamak ve "anarşi" ile sivil kargaşa riskini önlemek adına kritik olduğunu söyledi.
Seçmen bilgilerinin güncellenmesi ve yeni seçim kurulu üyelerinin belirlenmesi sürecinin 8-9 ay içinde tamamlanabileceğini ifade eden Venezuelalı muhalif lider, demokratik bir süreç için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
TRUMP MACHADO'YA GÜVENMEMİŞTİ
Machado'nun bu çağrısı bir ilk değil. Venezuelalı muhalif lider Maduro'nun alıkoyulmasından sonra da benzer çağrılarda bulunmuş, seçimden zaferle çıkacağını öne sürmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Machado'nun yeterli desteğe sahip olmadığını savunarak yönetimin başına geçen Maduro'nun eski yardımcısı Delcy Rodriguez'e karşı bir tutum takınmamıştı.
Machado, mevcut hükümetin hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu savunarak bu geçici durumdan yararlanılması gerektiğini ifade etti. 2024 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından bir yıldan fazla süre saklanan ve Aralık ayında Nobel Ödülü'nü almak için seyahat yasağını çiğneyerek ülkeden ayrılan Machado, Trump'ın Maduro'yu alıkoyma operasyonunu takdir ettiğini ancak halkın değişim konusundaki isteğinin karşılanması gerektiğini söyledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'te bulunan Venezuelalılarla bir araya gelen Machado, İspanya hükümetini Maduro rejiminin "insanlığa karşı işlediği suçlara" karşı yeterince güçlü bir ses çıkarmamakla eleştirerek Başbakan Pedro Sanchez ile görüşmeyi reddetti.
Venezuelalı muhalif siyasetçi güvenlik gerekçesiyle yurt dışında yaşayan çocuklarıyla ABD'de buluştuğunu ancak Venezuela'da “halkının yanına dönmek için” gün saydığını dile getirdi.