Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var
Vietnam'da bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü duyuruldu.
Yangın, başkent Hanoi'deki 10 katlı bir binada çıktı.
Yangın, başkent Hanoi'deki 10 katlı bir binada çıktı.
Dar sokakta bulunan apartmandaki yangında "onlarca" kişi öldü.
Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, 70 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, binada yaklaşık 150 kişinin yaşadığını açıkladı.
Tek bir çıkışı bulunan binada acil durum merdiveni bulunmadığı bilgisi verildi.