Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var

Vietnam'da bir apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü duyuruldu.

Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 1

Yangın, başkent Hanoi'deki 10 katlı bir binada çıktı.

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Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 2

Dar sokakta bulunan apartmandaki yangında "onlarca" kişi öldü.

Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 3

Yangını kontrol altına almayı başaran ekipler, 70 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 4

Yetkililer, binada yaklaşık 150 kişinin yaşadığını açıkladı.

Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 5

Tek bir çıkışı bulunan binada acil durum merdiveni bulunmadığı bilgisi verildi.

Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 6
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 7
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 8
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 9
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 10
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var - 11
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