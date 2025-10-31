Vietnam’daki sel felaketinde ölü sayısı 13’e yükseldi
Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı artıyor. Hoi An ve Hue kentlerinde sokaklar sular altında kalırken, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Vietnam’ın orta bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 13’e yükseldi, 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Hükümet, su seviyesinin düşmesiyle birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hoi An kentinde temizlik çalışmalarının başladığını duyurdu.