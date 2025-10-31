Vietnam’daki sel felaketinde ölü sayısı 13’e yükseldi

Vietnam’ın orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı artıyor. Hoi An ve Hue kentlerinde sokaklar sular altında kalırken, 11 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Vietnam’ın orta bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 13’e yükseldi, 11 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Hükümet, su seviyesinin düşmesiyle birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hoi An kentinde temizlik çalışmalarının başladığını duyurdu.

Son günlerde rekor seviyeye ulaşan yağışlar, ülkenin orta kesimlerinde geniş alanları sular altında bıraktı. Özellikle eski imparatorluk başkenti Hue ile Hoi An, felaketten en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Devlet medyasında yer alan görüntülerde, iki kentteki yerleşim yerlerinin büyük kısmının sular altında kaldığı, bazı evlerin çatılarına kadar suya gömüldüğü görüldü.

Vietnam, her yıl haziran–ekim ayları arasındaki fırtına mevsiminde şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymaları nedeniyle can ve mal kayıpları yaşıyor.

Hoi An’da yaşayan 60 yaşındaki Tran Van Tien, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Birçok kez sel felaketine tanık oldum ama bu gördüğüm en kötüsü.” ifadelerini kullandı.

Turizm açısından ülkenin en önemli bölgelerinden biri olan Hoi An’da, geçen yıl 4,4 milyon turist ağırlandı. Ancak bu hafta yaşanan felaketin ardından otellerin büyük bölümü rezervasyon iptalleriyle karşılaştı.

Bir otelin müdürü Nguyen Thi Thuy,
“Sel suyu çok hızlı yükseldi ve önemli miktarda maddi hasara yol açtı.” dedi.

Hükümetin afet kurumunun açıklamasına göre, sel nedeniyle 116 binden fazla ev ve 5 bin hektar ekili alan sular altında kaldı; yollar ve demiryolları hasar gördü. Birçok bölgede trafik ve elektrik kesintileri yaşanıyor.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin orta kesimlerinde yağışların devam edeceğini, bazı bölgelerde günlük yağış miktarının 500 milimetreyi aşabileceğini bildirdi.

Thuy, “Umarım bir daha sel felaketi yaşamayız da otelimizi yeniden açabiliriz. Hepimiz burada turizme güveniyoruz.” diye konuştu.

