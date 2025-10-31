Vietnam’daki sel felaketinde ölü sayısı 13’e yükseldi

Turizm açısından ülkenin en önemli bölgelerinden biri olan Hoi An’da, geçen yıl 4,4 milyon turist ağırlandı. Ancak bu hafta yaşanan felaketin ardından otellerin büyük bölümü rezervasyon iptalleriyle karşılaştı.

Bir otelin müdürü Nguyen Thi Thuy,

“Sel suyu çok hızlı yükseldi ve önemli miktarda maddi hasara yol açtı.” dedi.