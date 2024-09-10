Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi
Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği, 39 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Seller nedeniyle ülkenin kuzeyindeki pirinç tarlalarının yaklaşık yüzde 7'si yani 148 bin 600 hektarlık alan tahrip oldu, bölgede yaklaşık 50 bin evde hasar oluştu. Dün Kızıl Nehir üzerindeki Phong Chau köprüsü, araçların geçişi sırasında çökerek 8 kişinin kaybolmasına neden olmuştu. Yetkililer olayın ardından nehirlerin üzerindeki diğer köprülerde trafiği yasaklamıştı.
Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan Yagi Tayfunu nedeniyle bilanço artıyor.