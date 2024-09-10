Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi

Vietnam'da etkili olan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği, 39 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Seller nedeniyle ülkenin kuzeyindeki pirinç tarlalarının yaklaşık yüzde 7'si yani 148 bin 600 hektarlık alan tahrip oldu, bölgede yaklaşık 50 bin evde hasar oluştu. Dün Kızıl Nehir üzerindeki Phong Chau köprüsü, araçların geçişi sırasında çökerek 8 kişinin kaybolmasına neden olmuştu. Yetkililer olayın ardından nehirlerin üzerindeki diğer köprülerde trafiği yasaklamıştı.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 1

Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan ve son 10 yılda bölgede etkili olan en güçlü tayfunlardan Yagi Tayfunu nedeniyle bilanço artıyor.

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Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 2

Tayfunun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükselirken, kayıp 39 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 3

Afet nedeniyle 752 kişinin yaralandığı ülkede, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 4

Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzeyindeki çok sayıda nehirde su seviyelerinin yükselmesi sonucu köyler ve yerleşim alanları sular altında kaldı.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 5

Seller nedeniyle ülkenin kuzeyindeki pirinç tarlalarının yaklaşık yüzde 7'si yani 148 bin 600 hektarlık alan tahrip oldu, bölgede yaklaşık 50 bin evde hasar oluştu.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 6

Dün Phu Tho eyaletinde bulunan Kızıl Nehir üzerindeki Phong Chau köprüsü, araçların geçişi sırasında çöktü. Köprünün çökmesi sonucu kaybolan 8 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 7

Yetkililer olayın ardından nehirlerin üzerindeki diğer köprülerde trafiği yasakladı, bazı köprülerde ise sınırlandırdı.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 8

Başkent Hanoi'nin nehir kıyısındaki Long Bien bölgesinde yaşayanlar hoparlörlerle sel riski nedeniyle bölgeyi tahliye etmeye hazır olmaları konusunda uyarıldı.

Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 9
Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 10
Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 11
Vietnam'ı tayfun vurdu: Can kaybı 82'ye yükseldi - 12
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