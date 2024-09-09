Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı

Yagi tayfunun vurduğu Vietnam'da can kaybı 59'a çıkarken 300'e yakın kişi yaralandı. İşlek bir köprü aşırı hava koşulları nedeniyle çökerken, yetkililer 5,7 milyon müşterinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Şiddetli yağışlara karşı uyarılar devam ediyor.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 1

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, aşırı hava koşularıyla mücadele ediyor.

Yagi tayfununn vurduğu ülkede, can kaybı 59'a çıkarken en az 299 kişi yaralandı.

Vietnam'ı on yıllardır vuran en güçlü tayfun olan Yagi'yi "tropikal depresyon" olarak tanımlayan ülkenin meteoroloji kurumu, şiddetli sağanak yağışların sel ve toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 2

ÇÖKEN KÖPRÜDE ÜÇ KİŞİ KURTARILDI

Devlet medyasının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Vietnam'ın kuzeyindeki Phu Tho eyaletinde Kızıl Nehir üzerindeki işlek bir çelik köprü, Yagi Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağmur ve rüzgarın ardından bu sabah çöktü.

Üç kişi kurtarılırken, olayda can kaybı bildirilmedi.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 3

TURİZM ASKIYA ALINDI

Pazar günü öğle saatlerinde, teraslanmış pirinç tarlaları ve dağlarıyla bilinen popüler bir trekking üssü olan Sa Pa kasabasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında aralarında bir bebeğin de bulunduğu altı kişi ölmüş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

Sa Pa'da yerel turizm, yetkililer tarafından bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 4

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Fırtına ayrıca Quang Ninh ve Haiphong eyaletlerindeki elektrik direklerini de devirdi. 

Devlet kuruluşu EVN'ye göre, kuzey Vietnam'da cumartesi ve pazar günleri 5,7 milyon müşteri elektrik kesintisinden etkilendi.

Restorasyon çalışmalarının ne kadarının tamamlandığı henüz belli değil.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 5

TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Tayfun ayrıca, çoğunlukla pirinç yetiştirilen yaklaşık 116 bin hektarlık önemli tarım arazisine de zarar verdi.

Belediye çalışanları, ordu ve polis güçleriyle birlikte Hanoi'de sökülen ağaçları, devrilen reklam panolarını ve devrilen elektrik direklerini temizlemek için harekete geçti.

Vietnam, dünyanın en önemli şirketlerinden bazılarının tedarik zincirinin önemli bir parçası.

Yerli ve yabancı sermayeli birçok önemli fabrika kuzeyde bulunuyor.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 6

"İŞLETMELER İÇİN FELAKET"

Vietnam'daki Kore Ticaret Odası Başkanı Hong Sun, AFP'ye verdiği demeçte tayfunun, özellikle de tayfundan kötü etkilenen bir liman kenti olan Haiphong bölgesindeki işletmeler için bir “felaket” olduğunu söyledi.

Hong Sun, şöyle konuştu: “Tayfun sırasında elektrik kesintisi yaşandı, bu yüzden bazıları fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı, bu da tüm makineleri yeniden kurmak için çok fazla zaman ve para harcamak zorunda kaldıkları anlamına geliyor.”

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 7

DÖRT KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Japonya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Susumu Yoshida, bir elektronik şirketinin çatısının uçtuğunu ve ürünlerinin sular altında kaldığını söyledi.

Tayfunun kurbanları arasında, şiddetli yağmurun dağlık Hoa Binh eyaletinde bir yamacın bir evin üzerine çökmesine neden olmasının ardından ölen dört kişilik bir aile de vardı.

Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı - 8
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