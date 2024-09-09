Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı
Yagi tayfunun vurduğu Vietnam'da can kaybı 59'a çıkarken 300'e yakın kişi yaralandı. İşlek bir köprü aşırı hava koşulları nedeniyle çökerken, yetkililer 5,7 milyon müşterinin elektriğinin kesildiğini açıkladı. Şiddetli yağışlara karşı uyarılar devam ediyor.
Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, aşırı hava koşularıyla mücadele ediyor.
Yagi tayfununn vurduğu ülkede, can kaybı 59'a çıkarken en az 299 kişi yaralandı.
Vietnam'ı on yıllardır vuran en güçlü tayfun olan Yagi'yi "tropikal depresyon" olarak tanımlayan ülkenin meteoroloji kurumu, şiddetli sağanak yağışların sel ve toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.