Vietnam'ı Yagi tayfunu vurdu: 59 kişi öldü, köprüler çöktü, ülke elektriksiz kaldı

TURİZM ASKIYA ALINDI

Pazar günü öğle saatlerinde, teraslanmış pirinç tarlaları ve dağlarıyla bilinen popüler bir trekking üssü olan Sa Pa kasabasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında aralarında bir bebeğin de bulunduğu altı kişi ölmüş, dokuz kişi de yaralanmıştı.

Sa Pa'da yerel turizm, yetkililer tarafından bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.