Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 13:28
Güneydoğu Asya’nın önemli tatil destinasyonlarından Vietnam’ın en ünlü adası olarak kabul edilen Phu Quoc, kapılarını turistlere yeniden açtı.
Pandeminin başlangıcında Covid-19'u ülkenin dışında tutmak amacıyla sıkı sınır kontrolleri uygulayan Vietnam, virüse karşı başarı elde etti.
Corona virüs pandemisi nedeniyle kapanan sınırlar, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan turizm sektörüne zarar verdi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, adaya gelen turistlerin iki haftalık zorunlu karantinaya girmesi kuralının kaldırıldığı belirtilirken, turistlerin iki ayrı corona virüs testinden geçmesi gerektiği bildirildi.
Ülkenin turizm idaresi başkanı Nguyen Trung Khanh yaptığı açıklamada, "Bu, turizm sektörümüzü canlandırmak ve gelecek yıl tam olarak yeniden başlamaya hazırlanmak için ilk ve hayati adım" dedi.
Khanh, "Turistlere tamamen Phu Quoc'ta yaşayabilecekleri ve ardından tamamen Vietnam'da yaşayabilecekleri yeni normal içinde, yeni bir deneyim sunmak istiyoruz" diye konuştu.
Adanın yetkilileri bu yılın sonuna kadar 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamayı beklediklerini aktardı.
UNESCO dünya mirası listesindeki Hoi An ve Danang plajı gibi diğer Vietnam destinasyonları da uluslararası turistleri yeniden ağırlıyor.
31 milyar dolarlık geliriyle gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sini turizmin oluşturduğu Vietnam’da, corona virüs nedeniyle turist sayısında büyük bir azalma meydana gelmişti.