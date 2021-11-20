Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam’ın en popüler tatil yerlerinin başında gelen Phu Quoc adası, yeniden kapılarını açtı. iki yıl sonra kapılarını açan adaya, corona virüs aşısı olmuş ilk turist kafilesi indi.

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 13:28

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 1

Güneydoğu Asya’nın önemli tatil destinasyonlarından ’ın en ünlü adası olarak kabul edilen Phu Quoc, kapılarını turistlere yeniden açtı.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 2

Pandeminin başlangıcında Covid-19'u ülkenin dışında tutmak amacıyla sıkı sınır kontrolleri uygulayan Vietnam, virüse karşı başarı elde etti.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 3

Corona virüs pandemisi nedeniyle kapanan sınırlar, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan turizm sektörüne zarar verdi.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 4

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, adaya gelen turistlerin iki haftalık zorunlu karantinaya girmesi kuralının kaldırıldığı belirtilirken, turistlerin iki ayrı corona virüs testinden geçmesi gerektiği bildirildi.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 5

Ülkenin turizm idaresi başkanı Nguyen Trung Khanh yaptığı açıklamada, "Bu, turizm sektörümüzü canlandırmak ve gelecek yıl tam olarak yeniden başlamaya hazırlanmak için ilk ve hayati adım" dedi.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 6

Khanh, "Turistlere tamamen Phu Quoc'ta yaşayabilecekleri ve ardından tamamen Vietnam'da yaşayabilecekleri yeni normal içinde, yeni bir deneyim sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 7

Adanın yetkilileri bu yılın sonuna kadar 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamayı beklediklerini aktardı.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 8

UNESCO dünya mirası listesindeki Hoi An ve Danang plajı gibi diğer Vietnam destinasyonları da uluslararası turistleri yeniden ağırlıyor.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 9

31 milyar dolarlık geliriyle gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 12'sini turizmin oluşturduğu Vietnam’da, corona virüs nedeniyle turist sayısında büyük bir azalma meydana gelmişti.

Vietnam’ın turistik adası 2 yıl sonra turizme açıldı - 10

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