Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı!

Yapılan yeni bir arkeolojik kazı, Viking kadınlarının sadece aile içinde değil, geniş ticaret ağlarında da etkin roller üstlendiğini ortaya koydu. Norveç'in batısındaki Skumsnes arkeolojik alanında yapılan kazılarda Viking kadınlarına ait mezarlar ve çok sayıda mücevherat keşfedildi. Gümüş sikkeler ve diğer eserler, bu kişilerin yüksek statüde olduğunu ve Vikinglerin geniş ticaret ağına katkı sağladıklarını gösteriyor. Araştırmacılar, bu keşiflerin Viking toplumunun kozmopolit yapısını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı! - 1

Arkeologlar, yakın zamanda Batı Norveç'te ortaya çıkarılan antik bir mezar alanında, mücevherler, gümüş sikkeler ve diğer sıra dışı eserlerle birlikte gömülmüş zengin Viking kadınlarının kalıntılarının bulunduğunu doğruladı .

DÜNYA HABERLERİ

Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı! - 2

Fitjar kentindeki kazılarda, Viking Çağı'na ait mezarlarda üç kadın iskeleti bulundu. Bu mezarlarda yer alan cam boncuklar, "vulva taşı" gibi sembolik taşlar ve değerli mücevherler, kadınların toplumda sadece ev içi rollerle sınırlı kalmadığını, ticaret ve liderlik gibi alanlarda da etkin olduklarını gösteriyor.

Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı! - 3

Araştırmacılara göre bulgular, Vikinglerin geniş ticaret ağını vurgulayan son çalışmaları destekleyen daha fazla kanıt sunduğunu belirtti.

Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı! - 4

Yeni keşifler, Vikinglerin sadece Kuzey Avrupa ile değil, Ortadoğu ve İngiltere gibi uzak bölgelerle de ticaret yaptıklarını ortaya koyuyor. Gümüş sikkeler ve cam mozaikli broşlar, bu küresel ağın izlerini taşıyor.

Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı! - 5

GİZEMLİ TAŞLAR VE İNANIŞLAR

Mezarlarda yer alan "vulva taşı" ve taşlardan oluşan uzun Viking teknesi düzenlemeleri, Vikinglerin ölüm sonrası ritüelleri ve inançları hakkında yeni bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, bu taşların, öbür dünyaya yapılan bir yolculuk için kullanılan önemli semboller olduğunu düşünüyor.

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