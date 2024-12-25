Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı!
Yapılan yeni bir arkeolojik kazı, Viking kadınlarının sadece aile içinde değil, geniş ticaret ağlarında da etkin roller üstlendiğini ortaya koydu. Norveç'in batısındaki Skumsnes arkeolojik alanında yapılan kazılarda Viking kadınlarına ait mezarlar ve çok sayıda mücevherat keşfedildi. Gümüş sikkeler ve diğer eserler, bu kişilerin yüksek statüde olduğunu ve Vikinglerin geniş ticaret ağına katkı sağladıklarını gösteriyor. Araştırmacılar, bu keşiflerin Viking toplumunun kozmopolit yapısını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.
Arkeologlar, yakın zamanda Batı Norveç'te ortaya çıkarılan antik bir mezar alanında, mücevherler, gümüş sikkeler ve diğer sıra dışı eserlerle birlikte gömülmüş zengin Viking kadınlarının kalıntılarının bulunduğunu doğruladı .