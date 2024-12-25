Viking kadınlarının gizemli mezarları: Ticaret ağlarındaki etkin rolleri ortaya çıktı!

Fitjar kentindeki kazılarda, Viking Çağı'na ait mezarlarda üç kadın iskeleti bulundu. Bu mezarlarda yer alan cam boncuklar, "vulva taşı" gibi sembolik taşlar ve değerli mücevherler, kadınların toplumda sadece ev içi rollerle sınırlı kalmadığını, ticaret ve liderlik gibi alanlarda da etkin olduklarını gösteriyor.